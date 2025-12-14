14 декабря, в заключительном воскресном матче Серии А сыграют Болонья и Ювентус. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

За последние годы Болонья превратилась из середняка, в клуб который ведет борьбу за высокие места в Италии. Сейчас команда идет пятой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет всего два очка. В последнем туре расписали мировую на выезде с Лацио – 1:1, концовку даже провели в большинстве, но численный перевес не смогли реализовать.

Болонья играет в Лиге Европы, где на этой неделе смогла одержать волевую выездную победу над сильной Сельтой – 2:1, клуб 13 в турнирной таблице, до топ-8 всего два очка, проблем с выходом в плей-офф не возникнет.

Пока Болонья везде успевает, клуб продолжает вести борьбу в Кубке Италии, там в четвертьфинале придется сыграть против Лацио. Не помогут партнерам в этой встрече Казале, Фройлер, Скорупский и Витик.

Ювентус

Клуб «старой синьоры» пока не впечатляет в чемпионате, только седьмое место с отставанием 4 очка от первого квартета. В последнем туре Юве уступил на выезде принципиальному сопернику и одному из лидеров Наполи – 1:2. Туринцы выглядят тяжело в чемпионате, всего одна победа в четырех матчах.

Команда играет в Лиге чемпионов, где на этой неделе обыграла дома Пафос со счетом 2:0, существенно повысив свои шансы на выход в плей-офф, пока туринцы на 17 месте в турнирной таблице. Не забывает клуб и о национальном кубке, где тоже продолжает борьбу. Травмированы Гатти, Милик и Влахович, под вопросом Пинсольйо

Личные встречи

У соперников интересная история очных противостояний, ведь последние пять очных встреч завершились вничью, команды всегда обменивались голами. В прошлом сезоне клубы сыграли 1:1 и 2:2, Болонья не может обыграть туринцев с 2011 года.

Прогноз

Судя по котировкам, фаворита в этой паре нет, Ювентус выше по статусу, но Болонья играет дома. Матч важен еще и тем, что команды прямые конкуренты в турнирной таблице, их разделяют всего два очка. Ожидаю тяжелой битвы, клуб ы могут продолжить ничейную серию в очных противостояниях. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,77.