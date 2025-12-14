Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
Старая синьора одолела соперников со счетом 1:0 в 15-м туре чемпионата Италии
Туринский Ювентус одержал выездную победу в матче 15-го тура Серии А 2025/26 против Болоньи.
Встреча прошла на стадионе Ренато Даль'Ара и завершилась со счетом 1:0 в пользу старой синьоры.
Единственный гол на 64-й минуте в составе гостей забил Хуан Кабаль с передачи Кенана Йылдыза.
Болонья доиграла поединок в меньшинстве после удаления Турбьерна Хеггема на 69-й.
Благодаря этой победе Ювентус набрал 26 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата Италии, сместив на шестую строчку Болонью (25).
Топ-7 Серии А: Интер (33), Милан (32), Наполи (31), Рома (27), Ювентус (26), Болонья (25), Комо (24).
Серия А 2025/26. 15-й тур, 14 декабря
Болонья – Ювентус – 0:1
Гол: Кабаль, 64
Удаление: Хеггем, 69 (Болонья)
