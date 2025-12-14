Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
14 декабря 2025, 23:40 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:52
Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5

Старая синьора одолела соперников со счетом 1:0 в 15-м туре чемпионата Италии

Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус одержал выездную победу в матче 15-го тура Серии А 2025/26 против Болоньи.

Встреча прошла на стадионе Ренато Даль'Ара и завершилась со счетом 1:0 в пользу старой синьоры.

Единственный гол на 64-й минуте в составе гостей забил Хуан Кабаль с передачи Кенана Йылдыза.

Болонья доиграла поединок в меньшинстве после удаления Турбьерна Хеггема на 69-й.

Благодаря этой победе Ювентус набрал 26 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата Италии, сместив на шестую строчку Болонью (25).

Топ-7 Серии А: Интер (33), Милан (32), Наполи (31), Рома (27), Ювентус (26), Болонья (25), Комо (24).

Серия А 2025/26. 15-й тур, 14 декабря

Болонья – Ювентус – 0:1

Гол: Кабаль, 64

Удаление: Хеггем, 69 (Болонья)

Фиорентина третий раз в истории Серии А не выигрывает в 15+ матчах подряд
Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
Трабзонспор – Бешикташ – 3:3. Камбек имени Зубкова. Видео голов и обзор
Хуан Кабаль удаление (красная карточка) Ювентус Болонья Болонья - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
