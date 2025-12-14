Англия14 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:39
95
0
ВИДЕО. Фил Фоден удвоил перевес Манчестер Сити над Кристал Пэлас
Преимущество горожан составляет два мяча за 20 минут до конца игры
14 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:39
95
0
14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Подопечные Пепа Гвардиолы удвоили перевес на 69-й минуте матча.
Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).
ГОЛ! 0:2. Фил Фоден, 69 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2025, 16:28 0
Команды сыграли матч 16 тура УПЛ
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 3
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2
Биатлон | 14.12.2025, 14:20
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Футбол | 14.12.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
14.12.2025, 08:52 3
12.12.2025, 17:18 14
13.12.2025, 06:22 5
13.12.2025, 07:22 4
14.12.2025, 08:23 4
13.12.2025, 07:02 2
13.12.2025, 01:21 7
13.12.2025, 09:27 6