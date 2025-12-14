ВИДЕО. Фил Фоден удвоил перевес Манчестер Сити над Кристал Пэлас

14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Подопечные Пепа Гвардиолы удвоили перевес на 69-й минуте матча.

Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).

ГОЛ! 0:2. Фил Фоден, 69 мин