Англия
14 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:39
0

Преимущество горожан составляет два мяча за 20 минут до конца игры

ВИДЕО. Фил Фоден удвоил перевес Манчестер Сити над Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы удвоили перевес на 69-й минуте матча.

Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).

ГОЛ! 0:2. Фил Фоден, 69 мин

По теме:
Без Зинченко разобрались. Ноттингем Форест уничтожил Тоттенхэм в АПЛ
Гонка за Арсеналом. Дубль Холанда принес победу Ман Сити над Кристал Пэлас
Неожиданно. Известно, выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на матч АПЛ
Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Кристал Пэлас - Манчестер Сити Фил Фоден
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
