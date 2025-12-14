Неожиданно. Известно, выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на матч АПЛ

Футбольный клуб «Брентфорд» объявил стартовый состав на матч 16-го тура Английской Премьер-лиги против «Лидса».

Встреча состоится 14 декабря на арене «Brentford Community Stadium» в Лондоне.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк не выйдет с первых минут, игрок оказался на скамейке запасных.

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Брентфорд» – «Лидс»