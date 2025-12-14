Англия14 декабря 2025, 17:33 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:34
Неожиданно. Известно, выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на матч АПЛ
Соперником команды украинца станет «Лидс»
Футбольный клуб «Брентфорд» объявил стартовый состав на матч 16-го тура Английской Премьер-лиги против «Лидса».
Встреча состоится 14 декабря на арене «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк не выйдет с первых минут, игрок оказался на скамейке запасных.
Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Брентфорд» – «Лидс»
