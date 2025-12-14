Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Проспер пояснил, почему перешел в Шахтер, заговорив про титул УПЛ
14 декабря 2025, 17:03 |
Проспер пояснил, почему перешел в Шахтер, заговорив про титул УПЛ

Нигериец заявил, что Шахтер – большой клуб

Проспер пояснил, почему перешел в Шахтер, заговорив про титул УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Проспер Оба

Нигерийский новичок донецкого Шахтера Проспер Оба дал первый комментарий как игрок горняков. Легионер заявил, что очень рад присоединиться к донецкой команде.

«Проспер – здесь! Конечно, я чувствую себя очень хорошо. Это большой шаг для меня, поэтому я очень рад. Я чувствую себя хорошо! Я был удивлен, конечно. Шахтер – большой клуб, поэтому когда я узнал об их интересе, я был удивлен.

Мои сильные качества – это моя скорость, удар и сила. Я знаю на трех позициях в атаке: слева, справа и центрального нападающего. Надеюсь, помочь клубу получить титулы: европейские титулы и чемпионство», – сказал Проспер.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

