Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
  Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Удинезе
14.12.2025 16:00 - : -
Наполи
Италия
14 декабря 2025, 12:42
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 16:00 по Киеву

Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря, свою встречу в сильнейшем итальянском дивизионе проведут Удинезе – Наполи. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Удинезе

Фриульцы имеют репутацию неуступчивого середняка элиты итальянского футбола. Клуб слишком хорош, чтоб вылететь, но не способен бороться за еврокубки. Удинезе сейчас идет 12 в турнирной таблице, испытывая небольшой спад, так как проиграл 3 матча из последних четырех. В своей крайней битве команда уступила дома Дженоа со счетом 1:2, хотя точно не смотрелась хуже соперника.

Повода для волнения пока нет, ведь отрыв от зоны вылета составляет 8 очков, однако, надо думать о том, чтоб снова вернуть стабильность в результатах. Клуб уже вылетел из Кубка Италии, поэтому других турниров не имеет. Партнерам не смогут помочь в этой встрече Атта, Камара и Земура.

Наполи

Неаполитанцы хотят защитить чемпионство в этом сезоне, пока дела идут неплохо, клуб делит лидерство с Миланом, отставая только по дополнительным показателям. В последнем туре команда одолела дома принципиального соперника Ювентус – 2:1, дубль на счету датского нападающего Хейлунна. Наполи продолжает борьбу в Кубке Италии, где дошел до стадии четвертьфинала.

Есть проблемы у подопечных Конте, всего 7 очков в шести матчах, клуб балансирует на грани зоны плей-офф, занимая 23 место, осталось сыграть против Копенгагена в гостях и Челси дома, поэтому будет нелегко. Предстоящий матч точно пропустят Де Брюйне, Ангисса, Гилмор, Лукаку Мерет, под вопросом Жезус и Лоботка.

Личные встречи

Удинезе не может обыграть соперника с далекого 2016 года, хотя команды пересекаются регулярно. Наполи в прошлом сезоне выиграл на выезде 3:1, но дома сыграл 1:1. Команды обменивались голами в последних семи очных встречах.

Прогноз

Хоть гости и фавориты этой пары, все понимают, что неаполитанцев ждет непростой вояж. Удинезе проиграл последние две встречи и постарается прервать неприятную серию. Жду сложного матча, в котором может быть зафиксирован любой исход. Думаю, команды продолжат свою серию с обменом забитыми мячами, на это и поставлю за 2,22.

Удинезе
14 декабря 2025 -
16:00
Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
