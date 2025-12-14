Полузащитник Шахтера: «Ошибочное мнение. Арда Туран не дает нам отдыхать»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Олег Очеретько в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о совместной работе с турецким наставником Ардой Тураном.

– Отечественные специалисты отмечают тот момент, что бразильцы «Шахтера» больше выкладываются в еврокубках, чем в чемпионате Украины. Это о возможной недооценке соперника?

– Думаю, это ошибочное мнение. Наш главный тренер не дает нам отдыхать (улыбается). Он очень серьезно относится к процессу и видит, кто и как работает на тренировках. Поблажек ни у кого нет.

Его работа в построении командной игры «Шахтера», которую он хочет видеть, еще далеко не закончена. Поэтому о какой-то расслабленности или недооценке соперника не может быть и речи.

– Возвращаясь к Арде Турану, хотел спросить, в чем сила этого наставника?

– Мистер уделяет очень много внимания мелким деталям в действиях команды. Как пример, игра в обороне. Учитывая наш атакующий потенциал, сейчас мы очень тщательно работает над улучшением оборонительных взаимодействий.

Все логично: если команда не пропускает, то у нее больше шансов победить, – сказал Очеретько.