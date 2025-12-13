Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Другие новости
13 декабря 2025, 19:13 | Обновлено 13 декабря 2025, 19:18
ФОТО. Криштиану Роналду появится в Форсаже – Вин Дизель подтвердил

Криштиану Роналду дебютирует в большом кино

ФОТО. Криштиану Роналду появится в Форсаже – Вин Дизель подтвердил
Instagram. Криштиану Роналду и Вин Дизель

Звезда Голливуда Вин Дизель официально подтвердил, что для Криштиану Роналду была написана роль в кинофраншизе «Форсаж».

По словам актера, участие португальского футболиста давно обсуждалось среди фанатов, и теперь эти слухи получили подтверждение.

«Все спрашивали, появится ли он в «Форсаже». Я должен сказать – это правда. Мы написали для него роль в «Los Bandoleros», – заявил Дизель.

Таким образом, пятикратный обладатель «Золотого мяча» может дебютировать в большом кино в одной из самых популярных экшен-франшиз современности. Подробности роли Роналду и сроки его появления на экране пока не раскрываются.

Напомним, «Los Bandoleros» – это короткометражный проект из вселенной «Форсажа», который ранее служил вступлением к основным частям франшизы.

фото lifestyle Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
