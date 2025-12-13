Салах установил исторический рекорд АПЛ по ассистам, превзойдя Руни
В активе египтянина наибольшее количество результативных действий за одну команду в истории АПЛ
Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах установил новое достижение АПЛ.
В матче 16-го тура против Брайтона египтянин отличился ассистом.
Теперь в активе Салаха стало 277 результативных действий за Ливерпуль в АПЛ: 188 голов и 89 голевых передач.
Это явилось новым рекордом лиги по количеству результативных действий в турнире в составе одной команды.
Предыдущее достижение принадлежало Уэйну Руни, совершившему 276 результативных действий за Манчестер Юнайтед.
Mohamed Salah has now been directly involved in more league goals for Liverpool (277) than any other player has for a single side in Premier League history.— Squawka (@Squawka) December 13, 2025
◎ 302 games
◉ 188 goals
◉ 89 assists
Wayne Rooney’s record has been broken. 👏 pic.twitter.com/3Djle0x0Dm
