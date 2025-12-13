Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах установил исторический рекорд АПЛ по ассистам, превзойдя Руни
Англия
13 декабря 2025, 18:41
В активе египтянина наибольшее количество результативных действий за одну команду в истории АПЛ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах установил новое достижение АПЛ.

В матче 16-го тура против Брайтона египтянин отличился ассистом.

Теперь в активе Салаха стало 277 результативных действий за Ливерпуль в АПЛ: 188 голов и 89 голевых передач.

Это явилось новым рекордом лиги по количеству результативных действий в турнире в составе одной команды.

Предыдущее достижение принадлежало Уэйну Руни, совершившему 276 результативных действий за Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Брайтон статистика Уэйн Руни
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
