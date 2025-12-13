13 декабря звездный вингер Мохамед Салах отдал ассист на Уго Экитике в матче 16-го тура АПЛ Ливерпуль – Брайтон.

Салах, который появился на поле на 26-й минуте игры, сделал первое голевое действия после скандала с Арне Слотом и клубом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мохамед точно навесил на Экитике с углового – Уго результативно пробил головой и сделал счет 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Оба гола в поединке с Брайтоном для подопечных Слота забил Экитике (дубль) – свой первый мяч Уго положил на 46-й секунде.

❗️ ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала

Getty Images/Global Images Ukraine

