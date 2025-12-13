ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала
Мохамед отдал ассист на Уго Экитике в матче 16-го тура АПЛ против Брайтона
13 декабря звездный вингер Мохамед Салах отдал ассист на Уго Экитике в матче 16-го тура АПЛ Ливерпуль – Брайтон.
Салах, который появился на поле на 26-й минуте игры, сделал первое голевое действия после скандала с Арне Слотом и клубом.
Мохамед точно навесил на Экитике с углового – Уго результативно пробил головой и сделал счет 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Оба гола в поединке с Брайтоном для подопечных Слота забил Экитике (дубль) – свой первый мяч Уго положил на 46-й секунде.
