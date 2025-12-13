Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала
Англия
13 декабря 2025, 18:36 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:40
ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала

Мохамед отдал ассист на Уго Экитике в матче 16-го тура АПЛ против Брайтона

ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала
13 декабря звездный вингер Мохамед Салах отдал ассист на Уго Экитике в матче 16-го тура АПЛ Ливерпуль – Брайтон.

Салах, который появился на поле на 26-й минуте игры, сделал первое голевое действия после скандала с Арне Слотом и клубом.

Мохамед точно навесил на Экитике с углового – Уго результативно пробил головой и сделал счет 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Оба гола в поединке с Брайтоном для подопечных Слота забил Экитике (дубль) – свой первый мяч Уго положил на 46-й секунде.

❗️ ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала

