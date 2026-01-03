ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
Бара Сапоко Ндиайе попробует себя в мюнхенской команде
Мюнхенская «Бавария» неожиданно объявила об аренде 18-летнего атакующего полузащитника Бары Сапоко Ндиайе из клуба «Gambinos Stars Africa».
Юный игрок будет находиться в распоряжении немецкого клуба до конца июня 2026 года.
Ндиайе присоединится к мюнхенской команде после начала тренировочного сбора из-за небольшого повреждения.
«Gambinos Stars Africa» – футбольная академия из Гамбии, которая сотрудничает с Red&Gold Football, совместным проектом ФК «Бавария» и «Лос-Анджелес».
FC Bayern leiht Bara Sapoko Ndiaye von Gambinos Stars Africa aus— FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2026
Der FC Bayern leiht den Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.
Zur Meldung: https://t.co/B3icCtvhzD pic.twitter.com/g1KFo0dRkR
