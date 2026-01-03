Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
Германия
03 января 2026, 17:59 | Обновлено 03 января 2026, 18:01
335
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии

Бара Сапоко Ндиайе попробует себя в мюнхенской команде

03 января 2026, 17:59 | Обновлено 03 января 2026, 18:01
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
Бара Сапоко Ндиайе

Мюнхенская «Бавария» неожиданно объявила об аренде 18-летнего атакующего полузащитника Бары Сапоко Ндиайе из клуба «Gambinos Stars Africa».

Юный игрок будет находиться в распоряжении немецкого клуба до конца июня 2026 года.

Ндиайе присоединится к мюнхенской команде после начала тренировочного сбора из-за небольшого повреждения.

«Gambinos Stars Africa» – футбольная академия из Гамбии, которая сотрудничает с Red&Gold Football, совместным проектом ФК «Бавария» и «Лос-Анджелес».

По теме:
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой
Бавария трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Футбол | 03 января 2026, 11:44 5
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе

Форвард Артем Беседин покинет «Лишень» («Артис Брно») и станет свободным агентом

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03.01.2026, 08:21
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Футбол | 03.01.2026, 18:18
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 10
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем