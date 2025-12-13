Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
13 декабря 2025, 18:44
ФОТО. Как дисквалифицированный Ротань руководит Полесьем во время матча

Руслан Петрович у аппарата

ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Руслан Ротань вынужден руководить игрой Полесья в поединке с Карпатами по телефону.

Тренер в пятницу был дисквалифицирован на пять матчей (два условно) за мат в адрес арбитров.

Это вынуждает Ротаня отправиться на трибуны и давать установки по телефону.

Судя по всему, тренер общается с кем-то из своего штаба. Около поля игрой житомирской команды руководит помощник Сергей Кравченко.

