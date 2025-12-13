Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 16:03 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:04
246
0

ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»

«Металлист 1925» одержал волевую победу над «Оболонью»

13 декабря 2025, 16:03 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:04
246
0
ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»
Металлист 1925. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко прокомментировал победу команды в матче 16-го тура против «Оболони» – 3:1

– Вячеслав, только что просмотрели эпизод с взятием ворот, очень быстро сориентировались в моменте, классно пробили. Тренируете ли вы на тренировках такие удары с лета?

– Да, у нас за два дня до матча всегда что-то похожее. Мы тренируем по четыре удара за один подход, так что это все результат тренировок.

– В целом матч получился немного нервным, можно сказать. В первом тайме ваша команда уступала в счете, хотя отчасти и не по игре. Что сказал тренер в перерыве?

– Считаю, что первый тайм мы играли достаточно неплохо. У нас были свои моменты, пропустили одну контратаку и пропустили гол. В раздевалке была мужская беседа, после которой мы вышли и во втором тайме все перевернули в нашу пользу.

– Как думаете, ваш забитый мяч дал команде энергию, ведь сразу после этого через четыре минуты Итодо забил второй гол?

– Думаю, это был важный гол, потому что сравнять счет – это всегда толчок для камбэка. Думаю, что это было важно и хорошо, что сегодня это удалось.

– Сегодня победа в таком завершающем матче года. Насколько приятно уходить на перерыв победителями?

– Думаю, сейчас можно идти в отпуск, хорошо отдохнуть с улыбкой на лице, потому что всегда запоминается последний матч. Есть три недели, отдохнем и с хорошим настроением будем готовиться к следующему кругу.

– Вот сейчас из студии подсказывают. Скажите, Антюх вам отдавал этот пас сознательно или нет? Может, потом обсуждали с ним?

– Он мне сначала сказал: «Ну какие еще отдавать? Уже тебе вложил, чтобы ты забил». И после второго гола он мне говорит: «Ты видел, я второй ассист сделал?» Я уже рассмеялся. Он, конечно, отдает очень хорошие передачи.

– Сегодня вы забили свой 25-й гол в УПЛ, но в этом сезоне только первый. Ждали ли вы уже этот первый мяч?

– Да, ждал долго, потому что раньше играл на позиции вингера и больше находился в атаке. Сейчас играю в центре поля, и что-то мне сложнее забивать.

По теме:
ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Олег ИЛЬИН: «Такие мячи пропускать нельзя»
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Металлист 1925 Оболонь Киев Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Чурко
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
Футбол | 13 декабря 2025, 16:11 0
Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой

Горняки после 16 туров опережают главного конкурента на 4 очка

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13 декабря 2025, 06:22 3
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя

Американец мог сразиться с Дереком Чисорой

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12.12.2025, 23:53
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Футбол | 13.12.2025, 15:00
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
12.12.2025, 07:54 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 3
Бокс
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем