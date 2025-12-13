ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»

Полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко прокомментировал победу команды в матче 16-го тура против «Оболони» – 3:1

– Вячеслав, только что просмотрели эпизод с взятием ворот, очень быстро сориентировались в моменте, классно пробили. Тренируете ли вы на тренировках такие удары с лета?

– Да, у нас за два дня до матча всегда что-то похожее. Мы тренируем по четыре удара за один подход, так что это все результат тренировок.

– В целом матч получился немного нервным, можно сказать. В первом тайме ваша команда уступала в счете, хотя отчасти и не по игре. Что сказал тренер в перерыве?

– Считаю, что первый тайм мы играли достаточно неплохо. У нас были свои моменты, пропустили одну контратаку и пропустили гол. В раздевалке была мужская беседа, после которой мы вышли и во втором тайме все перевернули в нашу пользу.

– Как думаете, ваш забитый мяч дал команде энергию, ведь сразу после этого через четыре минуты Итодо забил второй гол?

– Думаю, это был важный гол, потому что сравнять счет – это всегда толчок для камбэка. Думаю, что это было важно и хорошо, что сегодня это удалось.

– Сегодня победа в таком завершающем матче года. Насколько приятно уходить на перерыв победителями?

– Думаю, сейчас можно идти в отпуск, хорошо отдохнуть с улыбкой на лице, потому что всегда запоминается последний матч. Есть три недели, отдохнем и с хорошим настроением будем готовиться к следующему кругу.

– Вот сейчас из студии подсказывают. Скажите, Антюх вам отдавал этот пас сознательно или нет? Может, потом обсуждали с ним?

– Он мне сначала сказал: «Ну какие еще отдавать? Уже тебе вложил, чтобы ты забил». И после второго гола он мне говорит: «Ты видел, я второй ассист сделал?» Я уже рассмеялся. Он, конечно, отдает очень хорошие передачи.

– Сегодня вы забили свой 25-й гол в УПЛ, но в этом сезоне только первый. Ждали ли вы уже этот первый мяч?

– Да, ждал долго, потому что раньше играл на позиции вингера и больше находился в атаке. Сейчас играю в центре поля, и что-то мне сложнее забивать.