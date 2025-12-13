Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Англия
13 декабря 2025, 15:05 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:06
11396
0

Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?

Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Англии. И болеем за Манчестер Сити

13 декабря 2025, 15:05 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:06
11396
0
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Getty Images/Global Images Ukraine

Отгремел 15-й тур в АПЛ, порадовав фанатов интриги и голов. В очередной раз оступился «Челси» – лондонцы после «Барселоны» вообще стали играть слабо и не Ламин ли Ямаль их проклял после волны хейта в его сторону? Надо исправляться, но в 16-м туре их ждет испытание в лице «Эвертона», прекрасно играющего в данный момент. Вот вам и АПЛ: еще пару туров назад «Челси» боролись за чемпионство, а здесь уже и из зоны еврокубков могут выпасть. «Астон Вилле» спасибо за интригу в чемпионате, а «Вулверхэмптону» антиреспект за бездарную игру, худшую в топ-5 европейских чемпионатов, да и в топ-10 скорее всего тоже. 16-й тур разделен на 3 дня и в понедельник снова сыграет «Манчестер Юнайтед». Обо всем интересном дальше, приятного прочтения!

Церемония награждения: лучшие в ноябре уже определены!

Немного обманули представители из АПЛ, когда обещали объявить лучших из лучших в ноябре 8 декабря. Потом оправдались: это лишь дата окончания голосования, а вот все остальное в пятницу. Пусть так, но уже официально подтвердили результаты и вот они:

🔹 Лучший сэйв ноября сотворил Джордан Пикфорд в матче против МЮ. Это уже третий трофей англичанина, а угадаете кого он догнал по числу наград? Официально и взято из сайта АПЛ – Андре Онана брал трижды трофей еще за игру в «Манчестер Юнайтед» и еще раз: да, это реально было! Камерунский вратарь не так плох, как о нем говорили таблоиды.

🔹 Лучший игрок – Игор Тиаго. Ну вот заслуженно же! Номинантов было немало, достижений у каждого хватало, но признали игрока «Брентфорда». Это четвертый трофей для клуба. Раньше получали награды: Иван Тони, Саман Годдос и Марк Флеккен.

🔹 Гол Месяца – Тайлер Адамс завернул подарок «Сандерленду» почти с центра поля и порадовал фанатов! Как и для «Брентфорда», это четвертый приз в истории «Борнмута». Ранее награду получали Дэвид Брукс, Джермейн Дефо и Чарли Дэниэлс.

🔹 Лучший тренер – Энцо Мареска. Действительно заслужил, ведь команда продемонстрировала отличный футбол в нынешнем сезоне. Пока немного просели (уже в декабряе, а не нояьре), но явно смогут вернуться в бой. Лучший по наградам Карло Анчелотти (4), а на втором месте Моуриньо и Конте, которые становились лучшим тренером месяца трижды в карьере.

Также АПЛ отметила лучших по итогу прошлого тура и действительно было за что раздать награды. Ассист рабоной Шерки, гол с углового Бруну Гимараэша и Рубена Диаса – эти моменты радуют фанатов! Еще отметили улыбку Тьерно Барри, а также достоин внимания Эмилиано Буэндиа, который почти поменял «Астон Виллу» еще летом и забыл об АПЛ, но остался и вот еще «Арсеналу» победный мяч забил. Это лишь часть топовых моментов, которых в 15-м туре было немало.

13.12. 17:00. «Ливерпуль» – «Брайтон». Тотал угловых больше 10.5 за 1.95

16-й тур открывают сразу две интересных матча, один из которых пройдет на могучем «Энфилд Роуд». В 17:00 «Ливерпуль» примет «Брайтон» – битву «птиц» рассудит Крейг Поусон, частенько забывающий карточки дома.

«Ливерпуль» продолжает пребывать в центре внимания из-за скандала имени Мохаммеда Салаха. Из кумира он превратился в сплошное зло и будущее в Ливерпуле затуманено. Руководство уже объявило, что на стороне Арне Слота, а сам тренер пока тактично воздерживается от публичных заявлений, но всегда говорит, что готов лично поговорить с Салахом, все обсудить и забыть. Пока оставим закулисные истории в своей категории обсуждения и пора поговорить о футболе. «Ливерпуль» несколько дней назад победил «Интер», в труднейшем матче на последних минутах. Беспроигрышная серия уже составляет 4 матча, в которых не принимал участие сами знаете кто. Не в обиду Салаху, но стоит отметить этот интересный факт. Еще увлекательнее: Мохаммеда вроде бы добавили в заявку на игру! «Ливерпуль» пока на 10-м месте, а статистику уже подровняли: 24:24. К травмированным уже давно игрокам присоединился Гакпо, а Кьеза и Эндо заболели.

«Брайтон» не сможет рассчитывать на Марча, Милнера, Цимаса, Уэбстера. Также есть проблемы со здоровьем у Митомы, потому скорее всего о японском противостоянии точно можно забыть. Еще и Аяри заболел, хотя швед в нынешнем сезоне играет важную роль в составе. Правда «Брайтон» имеет солидную глубину состава, много талантливой молодежи и желающих проявить себя. Среди них Уэлбэк, Милнер, Данк и Велтман просто пенсия, но все равно и эти игроки явно не лишние. «Брайтон» не выигрывает уже 2 матча подряд – в последний раз эта серия сменилась на удачную, потому фанаты желают чтобы было так и сейчас. «Чайки» на 8-м месте, забили 25, а пропустили 21.

«Ливерпуль» считается явным фаворитом в матче, но пока команда нестабильная и вряд ли уверенно разберется с крепким «Брайтоном». Можно поставить на ТБ10.5 (кэф 1.95) угловых, ведь обе защиты не отличаются максимальной надежностью, потому ударов должно быть много, как и стандартов.

Getty Images/Global Images Ukraine

13.12. 17:00. «Челси» – «Эвертон». Тотал голов больше 2.5 за 1.86

Стадион «Стэмфорд Бридж» принимает гостей в 17:00 в субботу. Матч ожидается непростой, да и хозяевам надо прервать четырехматчевую серию без побед на своем поле. Судить будет Томас Брамэлл.

«Челси» приучило фанатов к победам в нынешнем сезоне и особенно нравилась игра «аристократов» – мощная, быстрая, дерзкая. Куда это делось в последнее время? Четыре матча подряд лондонцы вообще не похожи сами на себя, ни разу не выиграли, проиграли середнякам «Аталанте» и «Лидсу», а «Борнмуту» и вовсе не забили, прервав солидную серию из 35 матчей с минимум 1 забитым голом, которая длилась с 11 мая. Перед матчем с «Арсеналом» все думали, что именно «Челси» топ-1 конкурент «Канониров», но оказалось нет и «Аристократам» бы в топ-4 остаться. Пока идут на 5-м месте и статистика неплохая 25-15. Все еще дисквалифицирован Кайседо, а к травмированным присоединился Делап.

У «Эвертона» в лазарете все те же: Роль, Коулмэн и Брантвэйт, а также проблемы с плечом испытывает Барри. Особых проблем нет, без них уже привыкли обходиться. Благодаря четырем победам в 5 матчах, «Ириски» уже на седьмом месте, чего не было очень давно, а именно по итогам сезона 2016/17. Сложно сказать, сможет ли команда сохранить позицию, но пока играют очень даже неплохо. Статистика не очень: 18 забили и 17 пропустили, но есть у клубов гораздо хуже. Пока у «Эвертона» нет толкового забивного форварда и это нужно исправить. В стиле Дэвида Мойеса делать главными персонами опорников и защитников, потому Кирнан Дьюсбери-Холл забил 4, как и Илиман Ндиайе, играющий на острие. Виталий Миколенко в строю и готов помогать «Ирискам» побеждать.

Победу «Челси» можно забрать с кэфом 1.7, а ТБ2.5 по голам за 1.86. Оба варианта достаточно привлекательны, ведь «аристократы» недавно сыграли 0:0 и больше повторять этот счет не желают.

Getty Images/Global Images Ukraine

13.12. 19:30. «Бернли» – «Фулхэм». Тотал больше 2.5 за 2.08

«Терф Мур» зовет к себе в 19:30, чтобы посмотреть очередной тур АПЛ. Рассудит «Бернли» и «Фулхэм» Майкл Оливер, который не любит хамство, агрессию и жесткие нарушения правил.

«Бернли» уже шесть матчей подряд терпит лишь поражения, причем если в АПЛ соперники достались очень непростые, то «Кардифф» в Кубке Английской лиги можно было и проходить. Скотт Паркер выставил основу, но победить так и не удалось. Дополнительные турниры «Бернли» явно не нужны, ведь хочется остаться в Премьер Лиге. Очередное понижение в классе фанаты не переживут, да и в Чемпионшипе играть гораздо сложнее, если брать в учет всю дистанцию. «Бернли» пока идет на серии 6 поражений подряд, забили 16, но пропустили 30 голов – худшая защита лиги прямо сейчас.

«Фулхэм» тоже много потерял очков за 15 туров и пребывает рядом с зоной вылета. «Дачники» имеют 5 побед, но при 8 поражениях и 20:24 по забитым-пропущенным. Впереди сильные соперники, потому позиции скорее всего только ухудшатся. Травмированных много нет, все лидеры в строю – «Фулхэм» готов исправляться. Марко Силва все так и ставит Ивоби ближе к опорникам, хотя Алекс любит атаку и не терпит защитные действия, где совершенно никакой. Демонстрируют это и оценки за игру – Ивоби в обороне всегда получает до 6.8, Ивоби в атаке стабильно 7.1–7.5. Правда один в поле не воин и Чуквуезе, Смиту-Роу, Хименесу и Уилсону тоже пора наподдать, чтобы команда стала играть получше.

«Фулхэм» считается фаворитом и на его победу можно поставить с кэфом 1.93. В голы никто не верит, но ТБ2.5 за 2.08 стоит забирать, ведь защита у обеих команд не самая лучшая.

13.12. 22:00. «Арсенал» – «Вулверхэмптон». Тотал меньше 3.5 за 1.62

Последний матч субботы пройдет на «Эмирейтс» в 22:00. Судить будет бригада Роберта Джонса.

«Арсенал» неожиданно для всех уступил «Астон Вилле», но фанатам АПЛ это только на пользу, ведь интрига в борьбе за чемпионство вернулась. «Канониры» имеют 33 очка и лишь на 2 опережают «Манчестер Сити» с одинаковой разницей по голам: +19. Забили 28 и пропустили только 9 – хороший ритм, особенно стоит похвалы игра в защите. Повезло с соперником в 16-м туре и после легкой прогулки в Брюгге можно аналогично уверенно победить «Вулверхэмптон». 3 очка нужны, 3 очка важны – Дьекереш опять не забивает, но Мадуэке и Мартинелли подстраховывают шведа, а Субименди и Мерино удачно заменили Деклана Райса, у которого повреждение.

«Вулверхэмптон» продолжает пробивать дно и вот уже команда находится на серии из 9 поражений подряд. Если посмотреть на личные встречи с «Арсеналом», то побед тоже нету уже 8 матчей, причем даже вничью с «Канонирами» сыграть не вышло. Все очень плохо у «Волков»: состав не лучший, да и те кто играет, не выкладывается на полную. Травмированы: Бельгард, Манетзи и Гомеш.

«Арсенал» не просто фаворит, а явный победитель в этом матче. Вряд ли быть сенсации, но могут пройти все ТБ по угловым, карточкам, ударам. ТБ по голам сомнителен, ведь 3.5 гола даже в игре с явным аутсайдером пробить сложно, потому ТМ3.5 за 1.62 забирать можно.

Getty Images/Global Images Ukraine

14.12. 16:00. «Вест Хэм» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.86

На «Лондон Стэдиум» в 16:00 состоится матч между «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Судить будет Энтони Тэйлор и его команда.

«Вест Хэм» уже четыре матча подряд не побеждает и очень полюбил ничьи. Нынешний сезон для «Молотобойцев» не самый удачный и снова перед командой стоит зона вылета. За 15 матчей удалось добыть только 13 очков, а статистика удручает: 17-29. Радует, что травмированных нету, потому можно играть полным составом.

«Астон Вилла» на обратном полюсе – 8 побед подряд, уверенная игра в Лиге Европы и вишенкой на торте стала победа над «Арсеналом». Унаи Эмери обещал сделать игру команды более успешной, слово свое сдержал. Теперь даже за чемпионство можно побороться, ведь отставание от «Канониров» всего 3 очка, в защите «Вилланы» играют неплохо (15 пропущенных), да и атака хороша – 22 гола.

На победу «Астон Виллы» дают отличный кэф 2.05, который вряд ли можно обойти стороной. Как дополнительный вариант: ТБ2.5 за 1.86 – голов может быть немало, потому как обеим командам надо побеждать.

14.12. 16:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Победа Ман Сити за 1.90

Интереснейшая игра пройдет в воскресенье на «Селлхерст Парк» в 16:00. Даррен Инглэнд рассудит «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

У «Кристал Пэлас» немало травм: Кардинес, Дукоре, Муньос, Риад, Канво и Сарр по разным причинам не смогут принять участие в игре. Их есть кому заменить, потому сопротивление сложному сопернику должны оказать. «Орлы» любят играть против сильных команд – нынешний сезон пока складывается лучшим образом и то что команда в топ-4, вполне заслуженно. Забили 20 голов, пропустили 12: хороший результат для клуба, который еще перед началом сезона хоронили из-за ухода Эзе.

«Манчестер Сити» судьба побросала на старте сезона, да и до сих пор стабильности команда так и не обрела. Фанатов радует тот факт, что уже 4 игры подряд есть победы, а голов забивается немало. В отличной форме: Фоден, Шерки, Доку, Диаш и Холанд. Почему-то Пеп Гвардиола перестал верить в Омара Мармуша, да и Аит Нури получает не так много времени, как ему хотелось бы. Переборов неудачи, «Горожане» снова в гонке за чемпионство и имеют лучшую атаку в АПЛ: забили 35 голов, при 16 пропущенных.

Обе команды давненько не играли вничью, не будет ее и в 16-м туре. Вернее, все складывается именно так, что победит «Манчестер Сити», ведь уж больно загорелись глаза игроков в битве за титул, когда проиграл «Арсенал». Все условия для этого есть, лидеры в строю, да и победа над «Реалом» будет дополнительной мотивацией. Кэф 1.9 на победу тоже хороший знак, потому П2 можно забирать с уверенностью.

Getty Images/Global Images Ukraine

14.12. 16:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм». Тотал больше 2.5 за 2.00

Стадион «Сити Граунд» ждет поклонников футбола в 16:00. Судить будет Сэмюэл Берротт и его команда.

«Ноттингем Форест» весьма неожиданно проиграл в прошлом туре «Эвертону», да еще и с разгромным счетом 0:3. В Лиге Европы дела идут неплохо, а вот в АПЛ «Лесники» уже вплотную приблизились к зоне вылета. «Вулверхэмптон» не переплюнут, но если так будут играть и дальше, то придется вторую половину сезона мучаться и бороться за выживание. Травмировался Селс, по-прежнему в лазарете Вуд, Авонийи и Йейтс, а вот Александр Зинченко готов играть. Уже даже с «Утрехтом» 90 минут отбегал, без особых достижений, но его присутствие на поле явно громадный плюс.

«Тоттенхэм» продолжает страдать от избытка травм и уже всем фанатам интересно, когда же наконец-то команда соберется в полном составе. Пока играют, как могут и 11-е место явно не то, о чем мечтали перед началом сезона. Забивают исправно: 25 голов хороший результат, но и пропускают немало: 18 голов точно не тот показатель для защиты, которая от травм особо и не страдала. В отличной форме Ришарлисон, а от французов ждут большего – Коло-Муани и Одоберт продолжают разочаровывать.

В этой игре «Ноттингем Форест» считается фаворитом, хоть и с небольшим перевесом над соперником. На победу «Лесников» можно поставить с кэфом 2.66, а на «Тоттенхэм» БК дает 2.8. Не сильно верят в голы, но ТБ2.5 стоит обдумать и поставить с кэфом 2.

14.12. 16:00. «Сандерленд» – «Ньюкасл». Тотал угловых больше 10.5 за 2.08

«Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде приглашает поклонников футбола на интересную игру в 16:00. Питер Бэнкс отвечает за порядок на поле.

«Сандерленд» после победы на характере с «Борнмутом» и красивой игры с «Ливерпулем» безвольно уступил «Манчестер Сити», со счетом 0-3. Могли и больше пропустить, но повезло. Потеря очков отодвинула «Черных котов» на 9-е место, хотя им это и не принципиально – главное в первой десятке и без борьбы за выживание. Давно не забивал Исидор, не слишком результативные Адингра, Бробби и Траоре. В хорошей форме Ле Фе и Джака, а также радует Мукиеле.

«Ньюкасл» потихоньку разыгрался и постепенно поднимается в турнирной таблице. Уже четыре матча «Сороки» не проигрывают и даже трижды выиграли. Пока 12-е место, но при такой плотности на вершине, ничего странного нету. Эдди Хау уверен, что его подопечные могут играть лучше, потому ждем боевой игры. С «Байером» отдали победу на последних минутах, потому есть над чем работать. В лазарете все те же и еще повреждение имеет Жоэлингтон. Серьезное или нет, пока врачи разбираются, но вряд ли его стоит ждать в 16-м туре.

Очень хороший коэффициент дает БК на победу «Ньюкасла» – 2.28. Можно забрать и ТБ10.5 по угловым, ведь обе команды любят атаковать и часто бьют по воротам, но далеко не всегда точно.

14.12. 18:30. «Брентфорд» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 1.90

Матч состоится на «Брентфорд Комьюнити» в 18:30. Судить будет Джон Брукс, который работает по настроению: может карточек много дать, но чаще всего воздерживается.

«Брентфорд» проиграл две последних игры с одинаковым счетом 0:2 и продолжает скатываться вниз. «Пчелы» уже 14-е, а статистика по голам заметно ухудшилась: при 21 забитом мяче, пропустили 24. В очень хорошей форме Игор Тиаго, которому вовсю помогает Данго Уаттара и Матиас Йенсен – атака в их лице радует моментами. Кит Эндрюс никак не нарадуется трудолюбивости Егора Ярмолюка. Полузащитник немного разочаровывает в последних матчах, однако обещал исправиться.

«Лидс» выдал шикарную игру против «Челси» и «Ливерпуля»! Жаль мерсисайдцев так и не удалось победить, что помогло бы подняться еще выше в турнирной таблице. Еще недавно команда была в зоне вылета, но сейчас смотрится крайне уверенно и достойна большего. Защиту бы подтянуть, ведь почти все что летит в сторону ворот, так или иначе туда залетает, о чем говорят 29 пропущенных мячей. Забили 19 – этот показатель стоит улучшить, если хочется занять место повыше в таблице.

«Брентфорд» в этом матче фаворит, правда игра точно будет равной, учитывая амбиции и планы обеих клубов. «Лидс» не станет просто так отдавать очки и может победить. Во всяком случае можно забирать ТБ2.5 (кэф 1.9), да и тоталы больше по угловым тоже актуальны.

Getty Images/Global Images Ukraine

15.12. 22:00. «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Тотал меньше 3.5 за 1.57

Снова МЮ играет в понедельник, но на своем стадионе «Олд Траффорд» и это радует фанатов. В 22:00 стартует матч, а судить его будет Саймон Хупер, который любит раздавать карточки по делу и без.

«Манчестер Юнайтед» прошлый понедельник провел ударно и удачно: разнесли «Вулверхэмптон», подняли себе настроение и место в турнирной таблице. Уже 3 матча подряд не проигрывают, занимают 6-е место с минимальным отставанием от топ-4. В еврокубки очень хочется, потому манкунианцы точно будут выкладываться на 100%, чтобы туда попасть. Травмирован только Шешко, потому Рубен Аморим может выбирать состав из лучших. В отличной форме Мбеумо, Диалло, Фернандеш и Майну. Улучшают игру Кунья и Зиркзее, а в защите свои порядки наладил Де Лигт, который уже перешел из статуса «Мистер нестабильность» к лидеру обороны.

«Борнмут» настигло крутое пике, ведь 6 матчей подряд команда не может выиграть и сумела только наиграть на 2 ничьи. Пусть сыграли 0:0 с «Челси» и остановили грозного соперника, все равно похвалить команду не за что. Уже статистика 21–24, 13-е место в турнирной таблице и впереди немало трудных матчей с серьезными соперниками. Травмированы: Сенеси, Милосавльевич, Кристи. В отличной форме Семеньо, которого желает купить «Ливерпуль», причем уже в ближайшее трансферное окно. Андони Ираола не планирует расставаться со своим лидером, но деньги могут решить этот вопрос очень быстро и без проблем. Тогда «Борнмуту» придется усиливаться, ведь хоть не травмированы Клюйверт и Эванилсон, играют они достаточно слабо.

Фаворит в игре «Манчестер Юнайтед» и кто верит в «Красных дьяволов», может ставить на их победу с кэфом 1.8. «Борнмут» точно сыграет от защиты, потому вряд ли будет больше 3.5 голов – лучше забрать ТМ3.5 за 1.57.

Статистический раздел

Традиционно стоит обсудить и статистику. Эрлинг Холанд в 15-м туре не забивал, потому у него все те же 15 голов. За ним вовсю гонится Игор Тиаго с 11 голами, а дальше уже серьезно отстают Матета и Уэлбек, которые имеют по 7 мячей. Лучший ассистент Бруну Фернандеш, у которого 6 голов. Самые жесткие по-прежнему Пакета (5 желтых и 1 красная) и Ромеро (7 желтых).

Командные показатели:

  • Владение мячом: «Ливерпуль» (58.5%), «Челси» (56.3%), «Арсенал» (56.2%).
  • Желтые/красные карточки: «Борнмут» (38/1), «Челси» (28/1), «Тоттенхэм» (38/0).
  • Выигранная борьба в воздухе: «Манчестер Сити» (56.6%), «Ливерпуль» (55.9%), «Челси» (55.5%).
  • Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16.1), «Ливерпуль» (15.5), «Арсенал» (14.5).
  • Точность передач: «Манчестер Сити» (87.8%), «Челси» (86.3%), «Ливерпуль» (85.6%).

Больше всех на ноль отстоял Давид Райа (8 матчей), а топы по пасам: Вирджил Ван Дейк (1174), Льюис Данк (1164) и Жан-Поль ван Хеке (1109).

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 15 10 3 2 28 - 9 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35 - 16 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22 - 15 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20 - 12 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 26
5 Челси 15 7 4 4 25 - 15 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26 - 22 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18 - 17 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 24
8 Брайтон 15 6 5 4 25 - 21 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18 - 17 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24 - 24 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 23
11 Тоттенхэм 15 6 4 5 25 - 18 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 22
12 Ньюкасл 15 6 4 5 21 - 19 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21 - 24 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21 - 24 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20 - 24 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 17
16 Лидс 15 4 3 8 19 - 29 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14 - 25 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15
18 Вест Хэм 15 3 4 8 17 - 29 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 13
19 Бёрнли 15 3 1 11 16 - 30 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 10
20 Вулверхэмптон 15 0 2 13 8 - 33 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон
«Это херня». Сабо дал совет Мудрику на фоне слухов о возвращении в футбол
Сандерленд отправит на КАН-2025 больше игроков из всех клубов АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Ярослав Перканюк
Ярослав Перканюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Футбол | 13 декабря 2025, 08:53 8
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление

Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 2
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве

Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Футбол | 13.12.2025, 13:13
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 12
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 25
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем