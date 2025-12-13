Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?

Отгремел 15-й тур в АПЛ, порадовав фанатов интриги и голов. В очередной раз оступился «Челси» – лондонцы после «Барселоны» вообще стали играть слабо и не Ламин ли Ямаль их проклял после волны хейта в его сторону? Надо исправляться, но в 16-м туре их ждет испытание в лице «Эвертона», прекрасно играющего в данный момент. Вот вам и АПЛ: еще пару туров назад «Челси» боролись за чемпионство, а здесь уже и из зоны еврокубков могут выпасть. «Астон Вилле» спасибо за интригу в чемпионате, а «Вулверхэмптону» антиреспект за бездарную игру, худшую в топ-5 европейских чемпионатов, да и в топ-10 скорее всего тоже. 16-й тур разделен на 3 дня и в понедельник снова сыграет «Манчестер Юнайтед». Обо всем интересном дальше, приятного прочтения!

Церемония награждения: лучшие в ноябре уже определены!

Немного обманули представители из АПЛ, когда обещали объявить лучших из лучших в ноябре 8 декабря. Потом оправдались: это лишь дата окончания голосования, а вот все остальное в пятницу. Пусть так, но уже официально подтвердили результаты и вот они:

🔹 Лучший сэйв ноября сотворил Джордан Пикфорд в матче против МЮ. Это уже третий трофей англичанина, а угадаете кого он догнал по числу наград? Официально и взято из сайта АПЛ – Андре Онана брал трижды трофей еще за игру в «Манчестер Юнайтед» и еще раз: да, это реально было! Камерунский вратарь не так плох, как о нем говорили таблоиды.

🔹 Лучший игрок – Игор Тиаго. Ну вот заслуженно же! Номинантов было немало, достижений у каждого хватало, но признали игрока «Брентфорда». Это четвертый трофей для клуба. Раньше получали награды: Иван Тони, Саман Годдос и Марк Флеккен.

🔹 Гол Месяца – Тайлер Адамс завернул подарок «Сандерленду» почти с центра поля и порадовал фанатов! Как и для «Брентфорда», это четвертый приз в истории «Борнмута». Ранее награду получали Дэвид Брукс, Джермейн Дефо и Чарли Дэниэлс.

🔹 Лучший тренер – Энцо Мареска. Действительно заслужил, ведь команда продемонстрировала отличный футбол в нынешнем сезоне. Пока немного просели (уже в декабряе, а не нояьре), но явно смогут вернуться в бой. Лучший по наградам Карло Анчелотти (4), а на втором месте Моуриньо и Конте, которые становились лучшим тренером месяца трижды в карьере.

Также АПЛ отметила лучших по итогу прошлого тура и действительно было за что раздать награды. Ассист рабоной Шерки, гол с углового Бруну Гимараэша и Рубена Диаса – эти моменты радуют фанатов! Еще отметили улыбку Тьерно Барри, а также достоин внимания Эмилиано Буэндиа, который почти поменял «Астон Виллу» еще летом и забыл об АПЛ, но остался и вот еще «Арсеналу» победный мяч забил. Это лишь часть топовых моментов, которых в 15-м туре было немало.

13.12. 17:00. «Ливерпуль» – «Брайтон». Тотал угловых больше 10.5 за 1.95

16-й тур открывают сразу две интересных матча, один из которых пройдет на могучем «Энфилд Роуд». В 17:00 «Ливерпуль» примет «Брайтон» – битву «птиц» рассудит Крейг Поусон, частенько забывающий карточки дома.

«Ливерпуль» продолжает пребывать в центре внимания из-за скандала имени Мохаммеда Салаха. Из кумира он превратился в сплошное зло и будущее в Ливерпуле затуманено. Руководство уже объявило, что на стороне Арне Слота, а сам тренер пока тактично воздерживается от публичных заявлений, но всегда говорит, что готов лично поговорить с Салахом, все обсудить и забыть. Пока оставим закулисные истории в своей категории обсуждения и пора поговорить о футболе. «Ливерпуль» несколько дней назад победил «Интер», в труднейшем матче на последних минутах. Беспроигрышная серия уже составляет 4 матча, в которых не принимал участие сами знаете кто. Не в обиду Салаху, но стоит отметить этот интересный факт. Еще увлекательнее: Мохаммеда вроде бы добавили в заявку на игру! «Ливерпуль» пока на 10-м месте, а статистику уже подровняли: 24:24. К травмированным уже давно игрокам присоединился Гакпо, а Кьеза и Эндо заболели.

«Брайтон» не сможет рассчитывать на Марча, Милнера, Цимаса, Уэбстера. Также есть проблемы со здоровьем у Митомы, потому скорее всего о японском противостоянии точно можно забыть. Еще и Аяри заболел, хотя швед в нынешнем сезоне играет важную роль в составе. Правда «Брайтон» имеет солидную глубину состава, много талантливой молодежи и желающих проявить себя. Среди них Уэлбэк, Милнер, Данк и Велтман просто пенсия, но все равно и эти игроки явно не лишние. «Брайтон» не выигрывает уже 2 матча подряд – в последний раз эта серия сменилась на удачную, потому фанаты желают чтобы было так и сейчас. «Чайки» на 8-м месте, забили 25, а пропустили 21.

«Ливерпуль» считается явным фаворитом в матче, но пока команда нестабильная и вряд ли уверенно разберется с крепким «Брайтоном». Можно поставить на ТБ10.5 (кэф 1.95) угловых, ведь обе защиты не отличаются максимальной надежностью, потому ударов должно быть много, как и стандартов.

Getty Images/Global Images Ukraine

13.12. 17:00. «Челси» – «Эвертон». Тотал голов больше 2.5 за 1.86

Стадион «Стэмфорд Бридж» принимает гостей в 17:00 в субботу. Матч ожидается непростой, да и хозяевам надо прервать четырехматчевую серию без побед на своем поле. Судить будет Томас Брамэлл.

«Челси» приучило фанатов к победам в нынешнем сезоне и особенно нравилась игра «аристократов» – мощная, быстрая, дерзкая. Куда это делось в последнее время? Четыре матча подряд лондонцы вообще не похожи сами на себя, ни разу не выиграли, проиграли середнякам «Аталанте» и «Лидсу», а «Борнмуту» и вовсе не забили, прервав солидную серию из 35 матчей с минимум 1 забитым голом, которая длилась с 11 мая. Перед матчем с «Арсеналом» все думали, что именно «Челси» топ-1 конкурент «Канониров», но оказалось нет и «Аристократам» бы в топ-4 остаться. Пока идут на 5-м месте и статистика неплохая 25-15. Все еще дисквалифицирован Кайседо, а к травмированным присоединился Делап.

У «Эвертона» в лазарете все те же: Роль, Коулмэн и Брантвэйт, а также проблемы с плечом испытывает Барри. Особых проблем нет, без них уже привыкли обходиться. Благодаря четырем победам в 5 матчах, «Ириски» уже на седьмом месте, чего не было очень давно, а именно по итогам сезона 2016/17. Сложно сказать, сможет ли команда сохранить позицию, но пока играют очень даже неплохо. Статистика не очень: 18 забили и 17 пропустили, но есть у клубов гораздо хуже. Пока у «Эвертона» нет толкового забивного форварда и это нужно исправить. В стиле Дэвида Мойеса делать главными персонами опорников и защитников, потому Кирнан Дьюсбери-Холл забил 4, как и Илиман Ндиайе, играющий на острие. Виталий Миколенко в строю и готов помогать «Ирискам» побеждать.

Победу «Челси» можно забрать с кэфом 1.7, а ТБ2.5 по голам за 1.86. Оба варианта достаточно привлекательны, ведь «аристократы» недавно сыграли 0:0 и больше повторять этот счет не желают.

Getty Images/Global Images Ukraine

13.12. 19:30. «Бернли» – «Фулхэм». Тотал больше 2.5 за 2.08

«Терф Мур» зовет к себе в 19:30, чтобы посмотреть очередной тур АПЛ. Рассудит «Бернли» и «Фулхэм» Майкл Оливер, который не любит хамство, агрессию и жесткие нарушения правил.

«Бернли» уже шесть матчей подряд терпит лишь поражения, причем если в АПЛ соперники достались очень непростые, то «Кардифф» в Кубке Английской лиги можно было и проходить. Скотт Паркер выставил основу, но победить так и не удалось. Дополнительные турниры «Бернли» явно не нужны, ведь хочется остаться в Премьер Лиге. Очередное понижение в классе фанаты не переживут, да и в Чемпионшипе играть гораздо сложнее, если брать в учет всю дистанцию. «Бернли» пока идет на серии 6 поражений подряд, забили 16, но пропустили 30 голов – худшая защита лиги прямо сейчас.

«Фулхэм» тоже много потерял очков за 15 туров и пребывает рядом с зоной вылета. «Дачники» имеют 5 побед, но при 8 поражениях и 20:24 по забитым-пропущенным. Впереди сильные соперники, потому позиции скорее всего только ухудшатся. Травмированных много нет, все лидеры в строю – «Фулхэм» готов исправляться. Марко Силва все так и ставит Ивоби ближе к опорникам, хотя Алекс любит атаку и не терпит защитные действия, где совершенно никакой. Демонстрируют это и оценки за игру – Ивоби в обороне всегда получает до 6.8, Ивоби в атаке стабильно 7.1–7.5. Правда один в поле не воин и Чуквуезе, Смиту-Роу, Хименесу и Уилсону тоже пора наподдать, чтобы команда стала играть получше.

«Фулхэм» считается фаворитом и на его победу можно поставить с кэфом 1.93. В голы никто не верит, но ТБ2.5 за 2.08 стоит забирать, ведь защита у обеих команд не самая лучшая.

13.12. 22:00. «Арсенал» – «Вулверхэмптон». Тотал меньше 3.5 за 1.62

Последний матч субботы пройдет на «Эмирейтс» в 22:00. Судить будет бригада Роберта Джонса.

«Арсенал» неожиданно для всех уступил «Астон Вилле», но фанатам АПЛ это только на пользу, ведь интрига в борьбе за чемпионство вернулась. «Канониры» имеют 33 очка и лишь на 2 опережают «Манчестер Сити» с одинаковой разницей по голам: +19. Забили 28 и пропустили только 9 – хороший ритм, особенно стоит похвалы игра в защите. Повезло с соперником в 16-м туре и после легкой прогулки в Брюгге можно аналогично уверенно победить «Вулверхэмптон». 3 очка нужны, 3 очка важны – Дьекереш опять не забивает, но Мадуэке и Мартинелли подстраховывают шведа, а Субименди и Мерино удачно заменили Деклана Райса, у которого повреждение.

«Вулверхэмптон» продолжает пробивать дно и вот уже команда находится на серии из 9 поражений подряд. Если посмотреть на личные встречи с «Арсеналом», то побед тоже нету уже 8 матчей, причем даже вничью с «Канонирами» сыграть не вышло. Все очень плохо у «Волков»: состав не лучший, да и те кто играет, не выкладывается на полную. Травмированы: Бельгард, Манетзи и Гомеш.

«Арсенал» не просто фаворит, а явный победитель в этом матче. Вряд ли быть сенсации, но могут пройти все ТБ по угловым, карточкам, ударам. ТБ по голам сомнителен, ведь 3.5 гола даже в игре с явным аутсайдером пробить сложно, потому ТМ3.5 за 1.62 забирать можно.

Getty Images/Global Images Ukraine

14.12. 16:00. «Вест Хэм» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.86

На «Лондон Стэдиум» в 16:00 состоится матч между «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Судить будет Энтони Тэйлор и его команда.

«Вест Хэм» уже четыре матча подряд не побеждает и очень полюбил ничьи. Нынешний сезон для «Молотобойцев» не самый удачный и снова перед командой стоит зона вылета. За 15 матчей удалось добыть только 13 очков, а статистика удручает: 17-29. Радует, что травмированных нету, потому можно играть полным составом.

«Астон Вилла» на обратном полюсе – 8 побед подряд, уверенная игра в Лиге Европы и вишенкой на торте стала победа над «Арсеналом». Унаи Эмери обещал сделать игру команды более успешной, слово свое сдержал. Теперь даже за чемпионство можно побороться, ведь отставание от «Канониров» всего 3 очка, в защите «Вилланы» играют неплохо (15 пропущенных), да и атака хороша – 22 гола.

На победу «Астон Виллы» дают отличный кэф 2.05, который вряд ли можно обойти стороной. Как дополнительный вариант: ТБ2.5 за 1.86 – голов может быть немало, потому как обеим командам надо побеждать.

14.12. 16:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Победа Ман Сити за 1.90

Интереснейшая игра пройдет в воскресенье на «Селлхерст Парк» в 16:00. Даррен Инглэнд рассудит «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

У «Кристал Пэлас» немало травм: Кардинес, Дукоре, Муньос, Риад, Канво и Сарр по разным причинам не смогут принять участие в игре. Их есть кому заменить, потому сопротивление сложному сопернику должны оказать. «Орлы» любят играть против сильных команд – нынешний сезон пока складывается лучшим образом и то что команда в топ-4, вполне заслуженно. Забили 20 голов, пропустили 12: хороший результат для клуба, который еще перед началом сезона хоронили из-за ухода Эзе.

«Манчестер Сити» судьба побросала на старте сезона, да и до сих пор стабильности команда так и не обрела. Фанатов радует тот факт, что уже 4 игры подряд есть победы, а голов забивается немало. В отличной форме: Фоден, Шерки, Доку, Диаш и Холанд. Почему-то Пеп Гвардиола перестал верить в Омара Мармуша, да и Аит Нури получает не так много времени, как ему хотелось бы. Переборов неудачи, «Горожане» снова в гонке за чемпионство и имеют лучшую атаку в АПЛ: забили 35 голов, при 16 пропущенных.

Обе команды давненько не играли вничью, не будет ее и в 16-м туре. Вернее, все складывается именно так, что победит «Манчестер Сити», ведь уж больно загорелись глаза игроков в битве за титул, когда проиграл «Арсенал». Все условия для этого есть, лидеры в строю, да и победа над «Реалом» будет дополнительной мотивацией. Кэф 1.9 на победу тоже хороший знак, потому П2 можно забирать с уверенностью.

Getty Images/Global Images Ukraine

14.12. 16:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм». Тотал больше 2.5 за 2.00

Стадион «Сити Граунд» ждет поклонников футбола в 16:00. Судить будет Сэмюэл Берротт и его команда.

«Ноттингем Форест» весьма неожиданно проиграл в прошлом туре «Эвертону», да еще и с разгромным счетом 0:3. В Лиге Европы дела идут неплохо, а вот в АПЛ «Лесники» уже вплотную приблизились к зоне вылета. «Вулверхэмптон» не переплюнут, но если так будут играть и дальше, то придется вторую половину сезона мучаться и бороться за выживание. Травмировался Селс, по-прежнему в лазарете Вуд, Авонийи и Йейтс, а вот Александр Зинченко готов играть. Уже даже с «Утрехтом» 90 минут отбегал, без особых достижений, но его присутствие на поле явно громадный плюс.

«Тоттенхэм» продолжает страдать от избытка травм и уже всем фанатам интересно, когда же наконец-то команда соберется в полном составе. Пока играют, как могут и 11-е место явно не то, о чем мечтали перед началом сезона. Забивают исправно: 25 голов хороший результат, но и пропускают немало: 18 голов точно не тот показатель для защиты, которая от травм особо и не страдала. В отличной форме Ришарлисон, а от французов ждут большего – Коло-Муани и Одоберт продолжают разочаровывать.

В этой игре «Ноттингем Форест» считается фаворитом, хоть и с небольшим перевесом над соперником. На победу «Лесников» можно поставить с кэфом 2.66, а на «Тоттенхэм» БК дает 2.8. Не сильно верят в голы, но ТБ2.5 стоит обдумать и поставить с кэфом 2.

14.12. 16:00. «Сандерленд» – «Ньюкасл». Тотал угловых больше 10.5 за 2.08

«Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде приглашает поклонников футбола на интересную игру в 16:00. Питер Бэнкс отвечает за порядок на поле.

«Сандерленд» после победы на характере с «Борнмутом» и красивой игры с «Ливерпулем» безвольно уступил «Манчестер Сити», со счетом 0-3. Могли и больше пропустить, но повезло. Потеря очков отодвинула «Черных котов» на 9-е место, хотя им это и не принципиально – главное в первой десятке и без борьбы за выживание. Давно не забивал Исидор, не слишком результативные Адингра, Бробби и Траоре. В хорошей форме Ле Фе и Джака, а также радует Мукиеле.

«Ньюкасл» потихоньку разыгрался и постепенно поднимается в турнирной таблице. Уже четыре матча «Сороки» не проигрывают и даже трижды выиграли. Пока 12-е место, но при такой плотности на вершине, ничего странного нету. Эдди Хау уверен, что его подопечные могут играть лучше, потому ждем боевой игры. С «Байером» отдали победу на последних минутах, потому есть над чем работать. В лазарете все те же и еще повреждение имеет Жоэлингтон. Серьезное или нет, пока врачи разбираются, но вряд ли его стоит ждать в 16-м туре.

Очень хороший коэффициент дает БК на победу «Ньюкасла» – 2.28. Можно забрать и ТБ10.5 по угловым, ведь обе команды любят атаковать и часто бьют по воротам, но далеко не всегда точно.

14.12. 18:30. «Брентфорд» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 1.90

Матч состоится на «Брентфорд Комьюнити» в 18:30. Судить будет Джон Брукс, который работает по настроению: может карточек много дать, но чаще всего воздерживается.

«Брентфорд» проиграл две последних игры с одинаковым счетом 0:2 и продолжает скатываться вниз. «Пчелы» уже 14-е, а статистика по голам заметно ухудшилась: при 21 забитом мяче, пропустили 24. В очень хорошей форме Игор Тиаго, которому вовсю помогает Данго Уаттара и Матиас Йенсен – атака в их лице радует моментами. Кит Эндрюс никак не нарадуется трудолюбивости Егора Ярмолюка. Полузащитник немного разочаровывает в последних матчах, однако обещал исправиться.

«Лидс» выдал шикарную игру против «Челси» и «Ливерпуля»! Жаль мерсисайдцев так и не удалось победить, что помогло бы подняться еще выше в турнирной таблице. Еще недавно команда была в зоне вылета, но сейчас смотрится крайне уверенно и достойна большего. Защиту бы подтянуть, ведь почти все что летит в сторону ворот, так или иначе туда залетает, о чем говорят 29 пропущенных мячей. Забили 19 – этот показатель стоит улучшить, если хочется занять место повыше в таблице.

«Брентфорд» в этом матче фаворит, правда игра точно будет равной, учитывая амбиции и планы обеих клубов. «Лидс» не станет просто так отдавать очки и может победить. Во всяком случае можно забирать ТБ2.5 (кэф 1.9), да и тоталы больше по угловым тоже актуальны.

Getty Images/Global Images Ukraine

15.12. 22:00. «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Тотал меньше 3.5 за 1.57

Снова МЮ играет в понедельник, но на своем стадионе «Олд Траффорд» и это радует фанатов. В 22:00 стартует матч, а судить его будет Саймон Хупер, который любит раздавать карточки по делу и без.

«Манчестер Юнайтед» прошлый понедельник провел ударно и удачно: разнесли «Вулверхэмптон», подняли себе настроение и место в турнирной таблице. Уже 3 матча подряд не проигрывают, занимают 6-е место с минимальным отставанием от топ-4. В еврокубки очень хочется, потому манкунианцы точно будут выкладываться на 100%, чтобы туда попасть. Травмирован только Шешко, потому Рубен Аморим может выбирать состав из лучших. В отличной форме Мбеумо, Диалло, Фернандеш и Майну. Улучшают игру Кунья и Зиркзее, а в защите свои порядки наладил Де Лигт, который уже перешел из статуса «Мистер нестабильность» к лидеру обороны.

«Борнмут» настигло крутое пике, ведь 6 матчей подряд команда не может выиграть и сумела только наиграть на 2 ничьи. Пусть сыграли 0:0 с «Челси» и остановили грозного соперника, все равно похвалить команду не за что. Уже статистика 21–24, 13-е место в турнирной таблице и впереди немало трудных матчей с серьезными соперниками. Травмированы: Сенеси, Милосавльевич, Кристи. В отличной форме Семеньо, которого желает купить «Ливерпуль», причем уже в ближайшее трансферное окно. Андони Ираола не планирует расставаться со своим лидером, но деньги могут решить этот вопрос очень быстро и без проблем. Тогда «Борнмуту» придется усиливаться, ведь хоть не травмированы Клюйверт и Эванилсон, играют они достаточно слабо.

Фаворит в игре «Манчестер Юнайтед» и кто верит в «Красных дьяволов», может ставить на их победу с кэфом 1.8. «Борнмут» точно сыграет от защиты, потому вряд ли будет больше 3.5 голов – лучше забрать ТМ3.5 за 1.57.

Back to the grind 😤 pic.twitter.com/SeVAkUdAOL — Manchester United (@ManUtd) December 12, 2025

Статистический раздел

Традиционно стоит обсудить и статистику. Эрлинг Холанд в 15-м туре не забивал, потому у него все те же 15 голов. За ним вовсю гонится Игор Тиаго с 11 голами, а дальше уже серьезно отстают Матета и Уэлбек, которые имеют по 7 мячей. Лучший ассистент Бруну Фернандеш, у которого 6 голов. Самые жесткие по-прежнему Пакета (5 желтых и 1 красная) и Ромеро (7 желтых).

Командные показатели:

Владение мячом: «Ливерпуль» (58.5%), «Челси» (56.3%), «Арсенал» (56.2%).

Желтые/красные карточки: «Борнмут» (38/1), «Челси» (28/1), «Тоттенхэм» (38/0).

Выигранная борьба в воздухе: «Манчестер Сити» (56.6%), «Ливерпуль» (55.9%), «Челси» (55.5%).

Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16.1), «Ливерпуль» (15.5), «Арсенал» (14.5).

Точность передач: «Манчестер Сити» (87.8%), «Челси» (86.3%), «Ливерпуль» (85.6%).

Больше всех на ноль отстоял Давид Райа (8 матчей), а топы по пасам: Вирджил Ван Дейк (1174), Льюис Данк (1164) и Жан-Поль ван Хеке (1109).

Таблица АПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 15 10 3 2 28 - 9 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 33 2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35 - 16 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 31 3 Астон Вилла 15 9 3 3 22 - 15 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 30 4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20 - 12 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 26 5 Челси 15 7 4 4 25 - 15 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 25 6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26 - 22 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 25 7 Эвертон 15 7 3 5 18 - 17 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 24 8 Брайтон 15 6 5 4 25 - 21 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 23 9 Сандерленд 15 6 5 4 18 - 17 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 23 10 Ливерпуль 15 7 2 6 24 - 24 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 23 11 Тоттенхэм 15 6 4 5 25 - 18 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 22 12 Ньюкасл 15 6 4 5 21 - 19 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 22 13 Борнмут 15 5 5 5 21 - 24 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 20 14 Брентфорд 15 6 1 8 21 - 24 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 19 15 Фулхэм 15 5 2 8 20 - 24 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 17 16 Лидс 15 4 3 8 19 - 29 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15 17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14 - 25 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15 18 Вест Хэм 15 3 4 8 17 - 29 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 13 19 Бёрнли 15 3 1 11 16 - 30 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 10 20 Вулверхэмптон 15 0 2 13 8 - 33 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.