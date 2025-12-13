Громкие имена. Названо два основных претендента на замену Алонсо в Реале
Зинедин Зидан и Юрген Клопп могут возглавить мадридскую команду
В ближайшее время в мадридском «Реале» могут произойти изменения на тренерском мостике из-за неудовлетворительных результатов команды.
На случай возможного увольнения Хаби Алонсо руководство клуба рассматривает двух топ-кандидатов – знаменитого Зинедина Зидана и экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Хаби Алонсо, который возглавил «бланкос» прошлым летом, получил жесткий сигнал от руководства. По итогам следующего матча против «Алавеса» испанский тренер может не сохранить свою должность.
Матч 16-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» состоится 14 декабря в 22:00 по киевскому времени.
🚨⚪️ Xabi #Alonso is expected to be given at least the match on Sunday in Alaves.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 11, 2025
Understand in the event of a dismissal (which Real Madrid are keen to avoid), Jürgen #Klopp is among the candidates.@SkySportDE 🇪🇸🇩🇪 pic.twitter.com/KNNsyWjXDA
