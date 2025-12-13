Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Громкие имена. Названо два основных претендента на замену Алонсо в Реале
Испания
13 декабря 2025, 03:56 | Обновлено 13 декабря 2025, 04:09
Зинедин Зидан и Юрген Клопп могут возглавить мадридскую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Зидан и Клопп во время финала ЛЧ в Киеве, 2018

В ближайшее время в мадридском «Реале» могут произойти изменения на тренерском мостике из-за неудовлетворительных результатов команды.

На случай возможного увольнения Хаби Алонсо руководство клуба рассматривает двух топ-кандидатов – знаменитого Зинедина Зидана и экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Хаби Алонсо, который возглавил «бланкос» прошлым летом, получил жесткий сигнал от руководства. По итогам следующего матча против «Алавеса» испанский тренер может не сохранить свою должность.

Матч 16-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» состоится 14 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Николай Степанов Источник: X (Twitter)
