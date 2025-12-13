Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Три футболиста Реала покинут клуб, если их будет тренировать этот наставник
Франция
13 декабря 2025, 20:56 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:46
1

Три футболиста Реала покинут клуб, если их будет тренировать этот наставник

Мадридцы рискуют потерять трех игроков, если останется Хаби Алонсо

Три футболиста Реала покинут клуб, если их будет тренировать этот наставник
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В мадридском «Реале» готовятся к непростому сценарию на летнее трансферное окно в случае, если Хаби Алонсо сохранит должность главного тренера.

По информации испанских СМИ, сразу трое игроков готовы покинуть клуб, если наставник останется. Речь идет об Эндрике, Гонсало Гарсии и Дани Себальосе, которые потеряли доверие тренера и не рассчитывают на игровую практику.

Эндрик недоволен ограниченным количеством минут и рассматривает аренду, Гонсало Гарсия не видит перспектив в команде, а Себальос, несмотря на продление контракта, не получает шансов в ключевых матчах. В клубе признают, что при таком развитии событий придется искать им новые команды и корректировать состав.

Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Эндрик Дани Себальос Гонсало Гарсия
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
ivankondrat96
Втрата невелика. Тим більше вони підуть або в оренду, або за якісь певні гроші.
