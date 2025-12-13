Три футболиста Реала покинут клуб, если их будет тренировать этот наставник

В мадридском «Реале» готовятся к непростому сценарию на летнее трансферное окно в случае, если Хаби Алонсо сохранит должность главного тренера.

По информации испанских СМИ, сразу трое игроков готовы покинуть клуб, если наставник останется. Речь идет об Эндрике, Гонсало Гарсии и Дани Себальосе, которые потеряли доверие тренера и не рассчитывают на игровую практику.

Эндрик недоволен ограниченным количеством минут и рассматривает аренду, Гонсало Гарсия не видит перспектив в команде, а Себальос, несмотря на продление контракта, не получает шансов в ключевых матчах. В клубе признают, что при таком развитии событий придется искать им новые команды и корректировать состав.