Звезда Реала о возможном увольнении Алонсо: «Никто не жалуется и не ноет»
Беллингем уверен, что все игроки поддерживают Алонсо
Полузащитник Реала Джуд Беллингем после поражения команды от Манчестер Сити в Лиге чемпионов заявил, что вся команда поддерживает тренера Хаби Алонсо на фоне слухов о возможном увольнении.
«Все поддерживают тренера. Он отлично делает свою работу. У меня лично отличные отношения с Хаби, я его поддерживаю, все остальные ребята его поддерживают».
«Недавно у нас был ряд негативных результатов, но мы все обсудили и оставили позади».
«Никто не жалуется и не ноет. Команда продолжает бороться. Сезон еще не закончен», – сказал Беллингем.
В Лиге чемпионов команда идет на 7-й позиции, а в Ла Лиге находится на втором месте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Макгиган – об идее Александра драться с Уайлдером
Ваноли отметил проблемы своей команды