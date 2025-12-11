Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Звезда Реала о возможном увольнении Алонсо: «Никто не жалуется и не ноет»
Испания
11 декабря 2025, 19:16 | Обновлено 11 декабря 2025, 19:28
Звезда Реала о возможном увольнении Алонсо: «Никто не жалуется и не ноет»

Беллингем уверен, что все игроки поддерживают Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник Реала Джуд Беллингем после поражения команды от Манчестер Сити в Лиге чемпионов заявил, что вся команда поддерживает тренера Хаби Алонсо на фоне слухов о возможном увольнении.

«Все поддерживают тренера. Он отлично делает свою работу. У меня лично отличные отношения с Хаби, я его поддерживаю, все остальные ребята его поддерживают».

«Недавно у нас был ряд негативных результатов, но мы все обсудили и оставили позади».

«Никто не жалуется и не ноет. Команда продолжает бороться. Сезон еще не закончен», – сказал Беллингем.

В Лиге чемпионов команда идет на 7-й позиции, а в Ла Лиге находится на втором месте.

По теме:
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джуд Беллингем Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига
