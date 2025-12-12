«Четверка из пяти». Нападающий Полесья оценил первую половину сезона УПЛ

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Нападающий житомирского «Полесья» Александр Назаренко оценил первую половину сезона Украинской Премьер-лиги в исполнении «волков».

«Ну, если брать в целом, то расти всегда есть куда. Но с тем, что мы имеем сейчас, на данный момент, думаю, нам нужно только побеждать. В целом я доволен, хотя могло бы быть и лучше – особенно в тех матчах, где мы не выиграли или проиграли.

Если посмотреть теперь под другим углом, тех очков нам бы точно не помешало. Но в целом, учитывая, в какой футбол мы играем и что хочет видеть главный тренер и тренерский штаб, считаю, что мы заслуживаем на четверку из пяти», – сказал Назаренко.

После 15 туров чемпионата Украины житомирский клуб занимает третье место (27 очков).

21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.