«Четверка из пяти». Нападающий Полесья оценил первую половину сезона УПЛ
Александр Назаренко доволен выступлениями команды
Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.
Нападающий житомирского «Полесья» Александр Назаренко оценил первую половину сезона Украинской Премьер-лиги в исполнении «волков».
«Ну, если брать в целом, то расти всегда есть куда. Но с тем, что мы имеем сейчас, на данный момент, думаю, нам нужно только побеждать. В целом я доволен, хотя могло бы быть и лучше – особенно в тех матчах, где мы не выиграли или проиграли.
Если посмотреть теперь под другим углом, тех очков нам бы точно не помешало. Но в целом, учитывая, в какой футбол мы играем и что хочет видеть главный тренер и тренерский штаб, считаю, что мы заслуживаем на четверку из пяти», – сказал Назаренко.
После 15 туров чемпионата Украины житомирский клуб занимает третье место (27 очков).
21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроки поблагодарили болельщиков за матч
Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи