  4. «Четверка из пяти». Нападающий Полесья оценил первую половину сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 22:33 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:05
Александр Назаренко доволен выступлениями команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

Нападающий житомирского «Полесья» Александр Назаренко оценил первую половину сезона Украинской Премьер-лиги в исполнении «волков».

«Ну, если брать в целом, то расти всегда есть куда. Но с тем, что мы имеем сейчас, на данный момент, думаю, нам нужно только побеждать. В целом я доволен, хотя могло бы быть и лучше – особенно в тех матчах, где мы не выиграли или проиграли.

Если посмотреть теперь под другим углом, тех очков нам бы точно не помешало. Но в целом, учитывая, в какой футбол мы играем и что хочет видеть главный тренер и тренерский штаб, считаю, что мы заслуживаем на четверку из пяти», – сказал Назаренко.

После 15 туров чемпионата Украины житомирский клуб занимает третье место (27 очков).

Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
