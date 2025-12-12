Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 19:25 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:34
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня

Зализко пояснила жесткость наказания

Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
ФК Полесье. Руслан Ротань

Глава контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Зализко рассказала, почему было принято решение дисквалифицировать тренера Полесья Руслана Ротаня, а также оштрафовать его на 200 тысяч гривен за оскорбления судьи.

«Это наказание – сигнал и другим тренерам по поводу недопустимости нецензурной брани, агрессивного поведения и оскорблений в адрес официальных лиц матча».

«За 2025 год у нас было уже 25 подобных дел. Это слишком много и означает, что тот уровень наказаний, который получали нарушители, не мотивировал сообщество быть более ответственным и внимательным к собственному поведению во время и после матчей, – сказала Зализко.

Ротань получил дисквалификацию на 5 матчей, но два из них выдано условно с испытательным сроком.

Оксана Зализко Руслан Ротань КДК УАФ Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
Світлана Яремчук
Цілком справедливе покарання. Він себе взагалі під чвс матчу не контролює. Махає крилами, всіх звинувачує. Це вискочка, йому ніколи не бути зірковим тренером.  
Володимир
Современные футбольные педагоги . А коли они такие , то и президенты их клубов не далеко от них ушли .. Ну раз не видят и не присекают всё это непотребство  - значит они такие же  !!!      
