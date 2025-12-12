Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня

Глава контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Зализко рассказала, почему было принято решение дисквалифицировать тренера Полесья Руслана Ротаня, а также оштрафовать его на 200 тысяч гривен за оскорбления судьи.

«Это наказание – сигнал и другим тренерам по поводу недопустимости нецензурной брани, агрессивного поведения и оскорблений в адрес официальных лиц матча».

«За 2025 год у нас было уже 25 подобных дел. Это слишком много и означает, что тот уровень наказаний, который получали нарушители, не мотивировал сообщество быть более ответственным и внимательным к собственному поведению во время и после матчей, – сказала Зализко.

Ротань получил дисквалификацию на 5 матчей, но два из них выдано условно с испытательным сроком.