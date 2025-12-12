ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Защитник «Реала» и сборной Испании Дин Хейсен присоединился к тренду футболиста «Атлетико» Маркоса Льоренте: «магическая» лампа за 1000 евро.

Отец центрального защитника «Реала» опубликовал фото сына, следящего за особой восстановительной рутиной у себя дома. Дин Хейсен близок к возвращению на поле уже в эти выходные после более чем двух недель восстановления от мышечной травмы камбаловидной мышцы левой ноги.

С момента переезда в Мадрид Хейсен зарекомендовал себя как футболист, уделяющий большое внимание физической форме и деталям подготовки. На опубликованном снимке он запечатлен в черных очках, а за его спиной – устройство биооптимизации с инфракрасным светом.

Так называемая «магическая» лампа стимулирует работу митохондрий и выработку АТФ, ускоряя восстановление мышц, снижая воспаление, усталость и болевые ощущения. Кроме того, технология положительно влияет на сон, настроение и циркадные ритмы, что важно для концентрации и реакции на поле.

Подобные методы активно использует и Маркос Льоренте из «Атлетико». Он сочетает инфракрасную терапию со специальными очками для имитации солнечного света, демонстрируя, как современные технологии помогают футболистам поддерживать высокий уровень физической и ментальной готовности на протяжении сезона.

Максим Лапченко Источник: Sport.es
yura koshak
Пірамідки і цирконієві браслети ще дуже помагають, а якшо підключить урінотерапію і червону нитку- то вобше можна стать бетменом
Ответить
0
movkli
мене так мати лікувала 30 років тому уф лампою від простуди)))
Ответить
0
