ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего

Защитник «Реала» и сборной Испании Дин Хейсен присоединился к тренду футболиста «Атлетико» Маркоса Льоренте: «магическая» лампа за 1000 евро.

Отец центрального защитника «Реала» опубликовал фото сына, следящего за особой восстановительной рутиной у себя дома. Дин Хейсен близок к возвращению на поле уже в эти выходные после более чем двух недель восстановления от мышечной травмы камбаловидной мышцы левой ноги.

С момента переезда в Мадрид Хейсен зарекомендовал себя как футболист, уделяющий большое внимание физической форме и деталям подготовки. На опубликованном снимке он запечатлен в черных очках, а за его спиной – устройство биооптимизации с инфракрасным светом.

Так называемая «магическая» лампа стимулирует работу митохондрий и выработку АТФ, ускоряя восстановление мышц, снижая воспаление, усталость и болевые ощущения. Кроме того, технология положительно влияет на сон, настроение и циркадные ритмы, что важно для концентрации и реакции на поле.

Подобные методы активно использует и Маркос Льоренте из «Атлетико». Он сочетает инфракрасную терапию со специальными очками для имитации солнечного света, демонстрируя, как современные технологии помогают футболистам поддерживать высокий уровень физической и ментальной готовности на протяжении сезона.