Шовковский появился на публике после отставки и показал, чем занимается

Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 07:00 |
Бывший тренер обнародовал историю в Инстаграме

14 декабря 2025, 07:00 |
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легенда «Динамо» Александр Шовковский впервые появился на публике после увольнения с поста главного тренера киевского клуба.

Экс-тренер киевлян провел вечер с друзьями и опубликовал соответствующую фотографию в Инстаграме.

«Ужин с друзьями, что может быть лучше в пятницу вечером», – написал Шовковский, опубликовав фото с женой.

Ранее бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский впервые прокомментировал свое увольнение из «Динамо», использовав цитату известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
