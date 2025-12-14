Шовковский появился на публике после отставки и показал, чем занимается
Бывший тренер обнародовал историю в Инстаграме
Легенда «Динамо» Александр Шовковский впервые появился на публике после увольнения с поста главного тренера киевского клуба.
Экс-тренер киевлян провел вечер с друзьями и опубликовал соответствующую фотографию в Инстаграме.
«Ужин с друзьями, что может быть лучше в пятницу вечером», – написал Шовковский, опубликовав фото с женой.
Ранее бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский впервые прокомментировал свое увольнение из «Динамо», использовав цитату известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.
