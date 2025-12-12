ПИЛИПЧУК: «Имел возможность тренироваться под руководством Маркевича»

Даниил Пилипчук, чей контракт принадлежит «Металлисту 1925», текущий сезон проводит в аренде в НК «Пробой». 18-летний игрок рассказал о первых шагах в профессиональном футболе и поделился ожиданиями от 2026 года.

– Даниил, у вас более трех десятков матчей во Второй лиге, а в этом сезоне состоялся дебют на уровне Первой лиги. Принимаете поздравления?

– Да. А впечатления однозначно положительные. Чемпионат Первой лиги значительно сильнее Второй лиги. Здесь играют опытные команды, укомплектованные футболистами с опытом выступлений в УПЛ. Каждая игра – это большой опыт для меня, ведь противостоял не сверстникам, а зрелым исполнителям. Особо выделю матчи против Левого Берега, где играл против Андрея Якимива и Валерия Самара, Буковины с Виталием Дахновским и Тарасом Сакивым в защите. Интересна была и дуэль с Ингульцом – против Виталия Дубилея и Александра Жовтенко.

– Именно в матче с Ингульцом могли отличиться дебютным голом.

– Да, мяч уже летел в ворота после моего удара головой, но Жовтенко невероятным образом выбил его с линии ворот. Мог забивать и раньше – в матче с ЮКСА, когда на последних минутах опередил вратаря, но мяч пролетел над перекладиной.

– Как вы оказались в Пробое?

– Зимой я подписал контракт с Металлистом 1925 и выступал за их вторую команду. После выхода клуба в УПЛ дубль фактически перешел на молодежный уровень. Я готовился с командой U-19 под руководством Евгения Назарова, но я хотел играть на более высоком уровне. Когда появился вариант с арендой в Пробой, сразу согласился.

– Знали ли кого-нибудь из игроков команды раньше?

– С Владимиром Савкиными вместе учились в академии Карпат и играли за Карпаты-2. Также вместе со мной в Пробой перешел вратарь Максим Коваленко.

– Вы сыграли 12 матчей за Пробой. Какими они были и какую игру бы выделили?

– Очень ценным опытом были все матчи, несмотря на количество проведенных минут в поле. Хотелось бы больше игровой практики, но понимаю тренеров – они боролись за результат и чаще доверяли старшим. Помню матч против Виктории: мы уступали 1:2, но после моего и Ивана Сондея появления на поле удалось переломить игру и выиграть 3:2.

– Пробой идет на зимнюю паузу на 13-м месте. Это закономерный результат?

– Думаю, могли быть значительно выше. Во многих матчах недобрали очков – против Ингульца, Прикарпатья, Нивы. С Металлистом, ЮКСА, Подольем могли одержать победы вместо ничьих. За исключением соперников из первой пятерки – все команды очень равны.

– Вы один из немногих молодых украинских футболистов, сразу ворвавшихся в профессиональный футбол, обходя U-19. Как так вышло?

– Я только рад этому. В 16 лет дебютировал за Карпаты-2. Затем выступал за Куликов-Белку и Металлист 1925-2. Считаю, что молодежи не нужно бояться взрослого футбола – наоборот, нужно стремиться туда как можно раньше попасть. В Карпатах-2 играл рядом с Денисом Кожановым и Денисом Галенковым – их советы очень помогали.

– Ваш талант высоко оценивал Мирон Маркевич и даже приглашал на тренировку первой команды Карпат. Почему все-таки пришлось покинуть клуб?

– Да, имел возможность тренироваться под руководством Мирона Богдановича, был в заявке на кубковый матч против Прикарпатья и играл в контрольном спарринге. Но когда команду возглавил Владислав Лупашко, я попросил отпустить меня, потому что имел предложение от Куликов-Белки. В клубе сначала категорически отказывали – и Степан Юрчишин, и Андрей Шандор просили остаться. Лишь после разговора с Владиславом Лупашко получил «вольную». Я очень хотел перейти во взрослый футбол и иметь стабильную игровую практику.

– В Куликове у вас был достаточно результативный сезон. Какие воспоминания остались?

– Очень приятные. Там собрался хороший коллектив. Особенно хочу поблагодарить тренеров Богдана Костика и Тараса Данилюка – они не боялись доверять мне место в основе, а я пытался отблагодарить голами.

– Вы являетесь студентом. Как удается совмещать обучение и профессиональный спорт?

– Учусь на втором курсе Львовского государственного университета физической культуры. Имею индивидуальный график, но при первой возможности приезжаю на пары. Очень благодарен ректору Ярославу Свищу, который при нашей встрече всегда интересуется моими делами, поддерживает. Это приятно и мотивирует.

– Как проведете зимний отпуск?

– Сейчас во Львове. Завершаю водительские курсы. А дальше – подготовка к новому сезону.