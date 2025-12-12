Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров «Шахтера» в еврокубках. Свой премьерный гол за оранжево-черных на международной арене в матче с «Хамрун Спартанс» (2:0) бразильский хавбек забил в 18 лет 290 дней. Среди игроков горняков в более юном возрасте забивали в еврокубковых турнирах только соотечественик Изаки Лука Мейреллиш и венесуэлец Кевин Келси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 222 дня ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ 23.10.2025 ЛК ОТ Легия 1:2 (д) 18 лет 232 дня Кевин КЕЛСИ 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Фейеноорд 1:7 (г) 18 лет 290 дней ИЗАКИ 11.12.2025 ЛК ОТ Хамрун Спартанс 2:0 (г) 18 лет 299 дней Чиприан МАРИКА 27.07.2004 ЛЧ КР2 Пюник 3:1 (г) 19 лет 104 дня КАУАН ЭЛИАС 10.07.2025 ЛЕ КР1 Ильвес 6:0 (д) 19 лет 126 дней ЭГИНАЛДУ 13.12.2023 ЛЧ ГТ Порту 3:5 (г) 19 лет 145 дней Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ 29.06.1996 КИ ГТ Атака-Аура 1:2 (д) 19 лет 157 дней ЛУКАС ФЕРРЕЙРА 02.10.2025 ЛК ОТ Абердин 3:2 (г) 19 лет 161 день Алексей БЕЛИК 26.07.2000 ЛЧ КР2 Левадия 4:1 (д) 19 лет 169 дней Джулиус АГАХОВА 31.07.2001 ЛЧ КР2 Лугано 1:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.