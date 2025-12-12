Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Ворота мальтийцев бразильский хавбек поразил в 18 лет 290 дней
Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров «Шахтера» в еврокубках. Свой премьерный гол за оранжево-черных на международной арене в матче с «Хамрун Спартанс» (2:0) бразильский хавбек забил в 18 лет 290 дней. Среди игроков горняков в более юном возрасте забивали в еврокубковых турнирах только соотечественик Изаки Лука Мейреллиш и венесуэлец Кевин Келси.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 222 дня
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
23.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Легия
|
1:2 (д)
|
18 лет 232 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд
|
1:7 (г)
|
18 лет 290 дней
|
ИЗАКИ
|
11.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Хамрун Спартанс
|
2:0 (г)
|
18 лет 299 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник
|
3:1 (г)
|
19 лет 104 дня
|
КАУАН ЭЛИАС
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Ильвес
|
6:0 (д)
|
19 лет 126 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
13.12.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту
|
3:5 (г)
|
19 лет 145 дней
|
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Атака-Аура
|
1:2 (д)
|
19 лет 157 дней
|
ЛУКАС ФЕРРЕЙРА
|
02.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Абердин
|
3:2 (г)
|
19 лет 161 день
|
Алексей БЕЛИК
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Левадия
|
4:1 (д)
|
19 лет 169 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано
|
1:2 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
