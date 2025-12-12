Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Лига конференций
12 декабря 2025, 16:13 | Обновлено 12 декабря 2025, 16:15
Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках

Ворота мальтийцев бразильский хавбек поразил в 18 лет 290 дней

Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер. Изаки

Изаки вошел в тройку самых молодых бомбардиров «Шахтера» в еврокубках. Свой премьерный гол за оранжево-черных на международной арене в матче с «Хамрун Спартанс» (2:0) бразильский хавбек забил в 18 лет 290 дней. Среди игроков горняков в более юном возрасте забивали в еврокубковых турнирах только соотечественик Изаки Лука Мейреллиш и венесуэлец Кевин Келси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 222 дня

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

23.10.2025

ЛК

ОТ

Легия

1:2 (д)

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд

1:7 (г)

18 лет 290 дней

ИЗАКИ

11.12.2025

ЛК

ОТ

Хамрун Спартанс

2:0 (г)

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник

3:1 (г)

19 лет 104 дня

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес

6:0 (д)

19 лет 126 дней

ЭГИНАЛДУ

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Порту

3:5 (г)

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура

1:2 (д)

19 лет 157 дней

ЛУКАС ФЕРРЕЙРА

02.10.2025

ЛК

ОТ

Абердин

3:2 (г)

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия

4:1 (д)

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано

1:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

