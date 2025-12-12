12 декабря, программу 14 тура Бундеслиги начнут Унион Берлин – Лейпциг. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Унион Берлин

Столичный клуб не впечатляет в текущем сезоне, занимая скромное 12 место в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка. В последнем туре Унион Берлин уступил на выезде Вольфсбургу – 1:3, это поражение стало вторым кряду.

Команда может похвастаться тем, что единственная пока в этом сезоне Бундеслиги отобрала очки у Баварии, сыграв дома 2:2, более того, соперник сумел вырвать ничью только в компенсированное время. В заявке у столичного клуба есть молодой украинский нападающий Дмитрий Богданов, сейчас травмирован, не сыграют из-за повреждений еще Маркграф и Сков.

Богданов еще не выходил на поле в Бундеслиге, но играл в Кубке Германии, где даже отметился результативной передачей. Украинцу 18 лет, он еще ждет своего шанса.

Лейпциг

«Быки» идут вторыми в Бундеслиге, выше только неудержимая Бавария, отставание от которой составляет целых 8 очков. В последнем туре Лейпциг поиздевался над сильным Айнтрахтом, выиграв дома со счетом 6:0, хет трик на счету Диоманде. Команда не играет в еврокубках, что позволяет все силы бросить на внутреннюю арену. «Быки продолжают борьбу в Кубке Германии, однако в четвертьфинале им придется сыграть против самой Баварии.

Лейпцигу важно сохранить стабильность, задача в чемпионате наверняка состоит в том, чтоб финишировать в первой четверке. Угнаться за лидером будет невероятно сложно.

Целых восемь футболистов не смогут выйти на поле в этом матче, не сыграют Ромуло, Уедраого, Нуса, Кампиль, Хенрикс, Гебель, Бичиабу, Баку.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды умудрились ни разу не забить за два матча, оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Прогноз

В этой паре гости котируются небольшими фаворитами, хотя их ожидает сложная битва. Каждой из команд нужны очки, многое будет зависеть от реализации моментов.

Берлинцы не впечатляют стабильностью в домашних матчах, то же самое можно сказать о Лейпциге в гостях. На этот раз я ожидаю от соперников результативного матча, поэтому предлагаю поставить на обмен забитыми мячами за 1,68.