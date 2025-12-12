Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Унион Берлин
12.12.2025 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 декабря 2025, 15:18 |
35
0

Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 декабря в 21:30 по Киеву

12 декабря 2025, 15:18 |
35
0
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря, программу 14 тура Бундеслиги начнут Унион Берлин – Лейпциг. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Унион Берлин

Столичный клуб не впечатляет в текущем сезоне, занимая скромное 12 место в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка. В последнем туре Унион Берлин уступил на выезде Вольфсбургу – 1:3, это поражение стало вторым кряду.

Команда может похвастаться тем, что единственная пока в этом сезоне Бундеслиги отобрала очки у Баварии, сыграв дома 2:2, более того, соперник сумел вырвать ничью только в компенсированное время. В заявке у столичного клуба есть молодой украинский нападающий Дмитрий Богданов, сейчас травмирован, не сыграют из-за повреждений еще Маркграф и Сков.

Богданов еще не выходил на поле в Бундеслиге, но играл в Кубке Германии, где даже отметился результативной передачей. Украинцу 18 лет, он еще ждет своего шанса.

Лейпциг

«Быки» идут вторыми в Бундеслиге, выше только неудержимая Бавария, отставание от которой составляет целых 8 очков. В последнем туре Лейпциг поиздевался над сильным Айнтрахтом, выиграв дома со счетом 6:0, хет трик на счету Диоманде. Команда не играет в еврокубках, что позволяет все силы бросить на внутреннюю арену. «Быки продолжают борьбу в Кубке Германии, однако в четвертьфинале им придется сыграть против самой Баварии.

Лейпцигу важно сохранить стабильность, задача в чемпионате наверняка состоит в том, чтоб финишировать в первой четверке. Угнаться за лидером будет невероятно сложно.

Целых восемь футболистов не смогут выйти на поле в этом матче, не сыграют Ромуло, Уедраого, Нуса, Кампиль, Хенрикс, Гебель, Бичиабу, Баку.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды умудрились ни разу не забить за два матча, оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Прогноз

В этой паре гости котируются небольшими фаворитами, хотя их ожидает сложная битва. Каждой из команд нужны очки, многое будет зависеть от реализации моментов.

Берлинцы не впечатляют стабильностью в домашних матчах, то же самое можно сказать о Лейпциге в гостях. На этот раз я ожидаю от соперников результативного матча, поэтому предлагаю поставить на обмен забитыми мячами за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Унион Берлин
12 декабря 2025 -
21:30
РБ Лейпциг
Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Анже – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Унион Берлин РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12 декабря 2025, 00:22 5
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12 декабря 2025, 08:52 11
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Футбол | 11.12.2025, 15:58
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11.12.2025, 21:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера
Футбол | 12.12.2025, 15:02
«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 41
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем