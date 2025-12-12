К радости Баварии. РБ Лейпциг потерял очки, уступив впервые за месяц

В пятницу, 12 декабря, матчем «Униона» и «РБ Лейпциг» стартовал 14-й тур немецкой Бундеслиги.

Команды встретились в Берлине на арене «Штадион Ан дер Альтен Ферстерай».

Обе команды приберегли голы на вторую половину матча, в которой и определилось имя победителя.

В ходе игры хозяева дважды выходили вперед, а гости лишь один раз отыгрались – повторить это второй раз им не удалось.

Третьим голом «Униона» на 90+3-й минуте была поставлена точка в надеждах «быков», окончательно закрыв все вопросы – 3:1 в пользу берлинцев.

«РБ Лейпциг» уступил впервые за месяц и остался на второй позиции (29 очков). «Унион» Берлин запрыгнул на восьмую позицию после победы (18 баллов).

Бундеслига. 14-й тур, 12 декабря

«Унион» Берлин – «РБ Лейпциг» – 3:1

Голы: Берк, 57, Анса, 64, Скарке, 90+3 – Гомис, 60

Фотогалерея матча: