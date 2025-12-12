Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче
Наставнику Динамо не удалось поддержать традицию в еврокубковых дебютах
Свой первый матч в еврокубках на посту главного тренера «Динамо» провел 19-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк. К сожалению, поддержать давнюю динамовскую традицию ему не удалось. Ранее в первом матче на международной арене отпраздновали викторию 13 тренеров бело-синих, трое довольствовались ничьей и только двое – Юрий Морозов и Олег Лужный, как и Костюк, потерпели фиаско.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи тренеров Динамо в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
13.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр СЕВИДОВ
|
Сваровски-Ваккер (г)
|
1:0
|
24.10.1973
|
КУ
|
1/16
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
БК-1903 (д)
|
1:0
|
02.03.1983
|
КЧ
|
1/4
|
Юрий МОРОЗОВ
|
Гамбург (д)
|
0:3
|
19.09.1990
|
КК
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
КуПС (г)
|
2:2
|
15.09.1993
|
ЛЧ
|
1/16
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Барселона (д)
|
3:1
|
10.08.1994
|
ЛЧ
|
ПР
|
Йожеф САБО
|
Силькеборг (г)
|
0:0
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Пюник (д)
|
4:0
|
26.07.2005
|
ЛЧ
|
КР2
|
Леонид БУРЯК
|
Тун (д)
|
2:2
|
26.07.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Металургс (г)
|
4:1
|
07.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Манчестер Юнайтед (г)
|
0:4
|
29.07.2008
|
ЛЧ
|
КР2
|
Юрий СЕМИН
|
Дроэда (г)
|
2:1
|
16.09.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Рубин (д)
|
3:1
|
03.10.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Олег БЛОХИН
|
Динамо З (д)
|
2:0
|
18.09.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Риу Аве (г)
|
3:0
|
26.07.2017
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Янг Бойз (д)
|
3:1
|
15.09.2020
|
ЛЧ
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
АЗ (д)
|
2:0
|
23.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Партизан (д)
|
6:2
|
11.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Игорь КОСТЮК
|
Фиорентина (г)
|
1:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер возглавил «Нефтчи»
Украинца может приобрести «Бешикташ»