Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче

Свой первый матч в еврокубках на посту главного тренера «Динамо» провел 19-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк. К сожалению, поддержать давнюю динамовскую традицию ему не удалось. Ранее в первом матче на международной арене отпраздновали викторию 13 тренеров бело-синих, трое довольствовались ничьей и только двое – Юрий Морозов и Олег Лужный, как и Костюк, потерпели фиаско.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Динамо в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Соперник Счет 02.09.1965 КК 1/16 Виктор МАСЛОВ Колрейн (г) 6:1 13.09.1972 КЧ 1/16 Александр СЕВИДОВ Сваровски-Ваккер (г) 1:0 24.10.1973 КУ 1/16 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ БК-1903 (д) 1:0 02.03.1983 КЧ 1/4 Юрий МОРОЗОВ Гамбург (д) 0:3 19.09.1990 КК 1/16 Анатолий ПУЗАЧ КуПС (г) 2:2 15.09.1993 ЛЧ 1/16 Михаил ФОМЕНКО Барселона (д) 3:1 10.08.1994 ЛЧ ПР Йожеф САБО Силькеборг (г) 0:0 31.07.2002 ЛЧ КР2 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Пюник (д) 4:0 26.07.2005 ЛЧ КР2 Леонид БУРЯК Тун (д) 2:2 26.07.2006 ЛЧ КР2 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Металургс (г) 4:1 07.11.2007 ЛЧ ГТ Олег ЛУЖНЫЙ Манчестер Юнайтед (г) 0:4 29.07.2008 ЛЧ КР2 Юрий СЕМИН Дроэда (г) 2:1 16.09.2009 ЛЧ ГТ Валерий ГАЗЗАЕВ Рубин (д) 3:1 03.10.2012 ЛЧ ГТ Олег БЛОХИН Динамо З (д) 2:0 18.09.2014 ЛЕ ГТ Сергей РЕБРОВ Риу Аве (г) 3:0 26.07.2017 ЛЧ КР3 Александр ХАЦКЕВИЧ Янг Бойз (д) 3:1 15.09.2020 ЛЧ КР3 Мирча ЛУЧЕСКУ АЗ (д) 2:0 23.07.2024 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Партизан (д) 6:2 11.12.2025 ЛК ОТ Игорь КОСТЮК Фиорентина (г) 1:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.