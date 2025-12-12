Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче
Лига конференций
12 декабря 2025, 13:35 |
74
0

Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче

Наставнику Динамо не удалось поддержать традицию в еврокубковых дебютах

12 декабря 2025, 13:35 |
74
0
Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Свой первый матч в еврокубках на посту главного тренера «Динамо» провел 19-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк. К сожалению, поддержать давнюю динамовскую традицию ему не удалось. Ранее в первом матче на международной арене отпраздновали викторию 13 тренеров бело-синих, трое довольствовались ничьей и только двое – Юрий Морозов и Олег Лужный, как и Костюк, потерпели фиаско.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Динамо в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Соперник

Счет

02.09.1965

КК

1/16

Виктор МАСЛОВ

Колрейн (г)

6:1

13.09.1972

КЧ

1/16

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер (г)

1:0

24.10.1973

КУ

1/16

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

БК-1903 (д)

1:0

02.03.1983

КЧ

1/4

Юрий МОРОЗОВ

Гамбург (д)

0:3

19.09.1990

КК

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

КуПС (г)

2:2

15.09.1993

ЛЧ

1/16

Михаил ФОМЕНКО

Барселона (д)

3:1

10.08.1994

ЛЧ

ПР

Йожеф САБО

Силькеборг (г)

0:0

31.07.2002

ЛЧ

КР2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Пюник (д)

4:0

26.07.2005

ЛЧ

КР2

Леонид БУРЯК

Тун (д)

2:2

26.07.2006

ЛЧ

КР2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Металургс (г)

4:1

07.11.2007

ЛЧ

ГТ

Олег ЛУЖНЫЙ

Манчестер Юнайтед (г)

0:4

29.07.2008

ЛЧ

КР2

Юрий СЕМИН

Дроэда (г)

2:1

16.09.2009

ЛЧ

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Рубин (д)

3:1

03.10.2012

ЛЧ

ГТ

Олег БЛОХИН

Динамо З (д)

2:0

18.09.2014

ЛЕ

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Риу Аве (г)

3:0

26.07.2017

ЛЧ

КР3

Александр ХАЦКЕВИЧ

Янг Бойз (д)

3:1

15.09.2020

ЛЧ

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

АЗ (д)

2:0

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Партизан (д)

6:2

11.12.2025

ЛК

ОТ

Игорь КОСТЮК

Фиорентина (г)

1:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

По теме:
ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
Кварцяный раскритиковал игроков Динамо после матча ЛК: «Да бейте же вы!»
Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»
цифры и факты Динамо Киев Игорь Костюк Лига конференций Фиорентина - Динамо
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 5
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский

Тренер возглавил «Нефтчи»

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12 декабря 2025, 08:52 8
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой
Футбол | 12.12.2025, 12:37
Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой
Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12.12.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11.12.2025, 21:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 24
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем