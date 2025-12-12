Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Лиможе
12 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) проводит очередной матч на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В четвертьфинале украинка играет против Алиши Паркс (США, WTA 85). Встреча стартовала в 12:35 по Киеву.
Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Ангелины.
Победительница матча в полуфинале поборется либо с Кристиной Букшей, либо с Антонией Рузич.
