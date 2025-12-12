Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
12 декабря 2025, 12:45
Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Лиможе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) проводит очередной матч на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В четвертьфинале украинка играет против Алиши Паркс (США, WTA 85). Встреча стартовала в 12:35 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Ангелины.

Победительница матча в полуфинале поборется либо с Кристиной Букшей, либо с Антонией Рузич.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Комментарии 1
