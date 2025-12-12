Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел ответил на вопросы журналистов перед матчем 16-го тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедад», который состоится 12 декабря.

Наставник каталонского клуба подтвердил огромные проблемы с вратарями – футболист сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов находится в лазарете, второй номер команды Доминик Ливакович отказывается играть и намерен покинуть чемпионат Испании, а Пауло Гассанига заболел.

Состояние игроков: «Ван де Бек, Порту, Стуани, Давид Лопес, Хуан Карлос, Владислав Крапивцов и Абель Руис по-прежнему вне игры. Они находятся в лазарете, я надеюсь на их быстрое возвращение в строй».

Ситуация с вратарями: «Я никогда ничего не скрывал и всегда говорил открыто. Приехал Ливакович, и первое, что я сделал, это поговорил с ним. Я показал ему видео, мы обсудили технические, тактические, физические и психологические качества, которые мне нужны от вратаря, как в атаке, так и в обороне.

Мы уже знали, что Гассанига совершал ошибки, но Ливаковичу нужно было бороться за место. Он сильный вратарь, но у него другие планы и цели, которые отличаются от целей «Жироны». Это личное дело, но я говорю об этом, потому что болельщики должны знать. Ему нужно играть на чемпионате мира, а не за «Жирону», он мне это сказал.

Я всегда говорил открыто. Мне не нравится обсуждать личные разговоры с игроками, но иногда это необходимо. У меня есть только один вратарь. Гассанига играл на Кубке с температурой 38 градусов. Болен гриппом. И все молчат. Мне приходится с этим мириться, ничего страшного».

Поражение от «Эльче»: «Команда сыграла не лучшим образом, и после матча все были немного подавлены, как это обычно и бывает, но мы хорошо подготовились к ближайшей игре и готовы показать качественную игру».

Самокритика: «Мы должны совершенствоваться во всех аспектах. Нам нужно улучшить все: и атаку, и защиту. Мы должны быть командой, которая берет инициативу в свои руки с мячом и, без него, чтобы не позволить «Реал Сосьедад» эффективно добираться до последней трети поля, ведь у них очень талантливые игроки».