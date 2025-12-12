Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Испания
12 декабря 2025, 13:13 |
530
0

Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины

Владислав Крапивцов не сможет помочь каталонской команде из-за травмы

12 декабря 2025, 13:13 |
530
0
Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел ответил на вопросы журналистов перед матчем 16-го тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедад», который состоится 12 декабря.

Наставник каталонского клуба подтвердил огромные проблемы с вратарями – футболист сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов находится в лазарете, второй номер команды Доминик Ливакович отказывается играть и намерен покинуть чемпионат Испании, а Пауло Гассанига заболел.

Состояние игроков: «Ван де Бек, Порту, Стуани, Давид Лопес, Хуан Карлос, Владислав Крапивцов и Абель Руис по-прежнему вне игры. Они находятся в лазарете, я надеюсь на их быстрое возвращение в строй».

Ситуация с вратарями: «Я никогда ничего не скрывал и всегда говорил открыто. Приехал Ливакович, и первое, что я сделал, это поговорил с ним. Я показал ему видео, мы обсудили технические, тактические, физические и психологические качества, которые мне нужны от вратаря, как в атаке, так и в обороне.

Мы уже знали, что Гассанига совершал ошибки, но Ливаковичу нужно было бороться за место. Он сильный вратарь, но у него другие планы и цели, которые отличаются от целей «Жироны». Это личное дело, но я говорю об этом, потому что болельщики должны знать. Ему нужно играть на чемпионате мира, а не за «Жирону», он мне это сказал.

Я всегда говорил открыто. Мне не нравится обсуждать личные разговоры с игроками, но иногда это необходимо. У меня есть только один вратарь. Гассанига играл на Кубке с температурой 38 градусов. Болен гриппом. И все молчат. Мне приходится с этим мириться, ничего страшного».

Поражение от «Эльче»: «Команда сыграла не лучшим образом, и после матча все были немного подавлены, как это обычно и бывает, но мы хорошо подготовились к ближайшей игре и готовы показать качественную игру».

Самокритика: «Мы должны совершенствоваться во всех аспектах. Нам нужно улучшить все: и атаку, и защиту. Мы должны быть командой, которая берет инициативу в свои руки с мячом и, без него, чтобы не позволить «Реал Сосьедад» эффективно добираться до последней трети поля, ведь у них очень талантливые игроки».

По теме:
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Звезда Реала о возможном увольнении Алонсо: «Никто не жалуется и не ноет»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Крапивцов Пауло Гассанига Доминик Ливакович
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12 декабря 2025, 00:22 5
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Футбол | 11 декабря 2025, 15:58 0
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити

Хаби не будет уволен со своей должности

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь
Футбол | 12.12.2025, 13:13
Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь
Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Футбол | 12.12.2025, 10:17
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 44
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем