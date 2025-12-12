Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 декабря 2025, 12:33 | Обновлено 12 декабря 2025, 12:38
«С матча на матч ошибается». Богданов раскритиковал игрока Динамо

Алиу Тиаре допустил ошибки во Флоренции

«С матча на матч ошибается». Богданов раскритиковал игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Богданов раскритиковал защитника киевлян Алиу Тиаре за его игру в матче пятого тура Лиги конференций с «Фиорентиной» – 1:2.

«Тиаре из игры в игру ошибается, допускается тактических ошибок. Он просто не видит игрока за спиной. Тем более, когда играют с такими командами, как «Фиорентина», где каждый может отдать передачу в голову – тут уже надо своей головой крутить, ориентироваться, выбирать правильную позицию. Но есть тренеры, которые должны разбирать эти моменты. А так – мы видим, что два гола пришли из его зоны, значит они действительно на его совести».

Ранее итальянская пресса оценила игру «Динамо» во Флоренции.

Алиу Тиаре Андрей Богданов Динамо Киев Фиорентина Лига конференций Фиорентина - Динамо
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
