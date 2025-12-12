«С матча на матч ошибается». Богданов раскритиковал игрока Динамо

Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Богданов раскритиковал защитника киевлян Алиу Тиаре за его игру в матче пятого тура Лиги конференций с «Фиорентиной» – 1:2.

«Тиаре из игры в игру ошибается, допускается тактических ошибок. Он просто не видит игрока за спиной. Тем более, когда играют с такими командами, как «Фиорентина», где каждый может отдать передачу в голову – тут уже надо своей головой крутить, ориентироваться, выбирать правильную позицию. Но есть тренеры, которые должны разбирать эти моменты. А так – мы видим, что два гола пришли из его зоны, значит они действительно на его совести».