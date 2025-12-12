Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДАЙЧ: «Такого плана не було. Зинченко проделал невероятную работу»
Лига Европы
12 декабря 2025, 12:10 | Обновлено 12 декабря 2025, 12:11
Тренер «Ноттингем Форест» доволен украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч оценил игру игроков, которые вернулись на поле в матче шестого тура Лиги Европы против «Утрехта» (2:1) после восстановления от травм:

«Я рад за многих игроков. Дуглас Луис тренировался всего два дня. Обычно я так не делаю, но он поговорил со мной и сказал, что чувствует себя хорошо. Он хотел играть.

«Зинченко проделал невероятную работу», выдержав все 90 минут. Такого плана не было, но мы можем сделать только определенное количество замен.

Мурильо вернулся после недели болезни. Мы должны были быть осторожны с ним.

Было сложно принимать правильные решения о том, кто играет, кто нет и сколько минут они проведут на поле. Но в итоге все сработало, и я очень доволен».

Александр Зинченко Шон Дайч Ноттингем Форест Лига Европы Утрехт
Иван Чирко Источник
