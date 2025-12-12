ДАЙЧ: «Такого плана не було. Зинченко проделал невероятную работу»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч оценил игру игроков, которые вернулись на поле в матче шестого тура Лиги Европы против «Утрехта» (2:1) после восстановления от травм:

«Я рад за многих игроков. Дуглас Луис тренировался всего два дня. Обычно я так не делаю, но он поговорил со мной и сказал, что чувствует себя хорошо. Он хотел играть.

«Зинченко проделал невероятную работу», выдержав все 90 минут. Такого плана не было, но мы можем сделать только определенное количество замен.

Мурильо вернулся после недели болезни. Мы должны были быть осторожны с ним.

Было сложно принимать правильные решения о том, кто играет, кто нет и сколько минут они проведут на поле. Но в итоге все сработало, и я очень доволен».