  ОФИЦИАЛЬНО. Нант уволил Каштру и сразу же назначил его преемника
Франция
12 декабря 2025, 11:35 | Обновлено 12 декабря 2025, 11:36
Ахмед Кантари – новый тренер «Нанта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

«Нант» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с главным тренером команды Луишем Каштру.

«ФК «Нант» благодарит Луиша Каштру и его штаб за профессионализм и ежедневную преданную работу. Клуб желает им успехов в дальнейшей карьере», – отмечено в заявлении.

Луиш Каштру возглавил «Нант» летом 2025 года и провел на посту главного тренера 15 матчей, в которых «канарейки» одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

На посту главного тренера португальца заменит Ахмед Кантарри.

40-летний марокканец ранее работал в клубе ассистентом предыдущего наставника команды Антуана Комбуаре с января по май 2025 года.

Также у него был самостоятельный опыт работы в «Валансьене», которым он руководил с декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Под его руководством команда одержала 17 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

Кантарри будет работать в команде с двумя ассистентами – Эриком Блахиком и Стефаном Маньоне, тренером по физподготовке – Жилем Марамбо и Фаузи Амзалом, который сохранит должность тренера вратарей.

назначение тренера отставка Нант Лига 1 (Франция)
Иван Чирко Источник: ФК Нант
