Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу

Донецкий Шахтер в 8-й раз в сезоне 2025/26 одержал победу в еврокубках.

На этот раз горняки были сильнее Хамрун Спартанс из Мальты (2:0).

В текущем сезоне у Шахтера уже есть в активе победные матчи над Ильвесом, Бешикташем (дважды), Серветтом, Абердином, Брейдабликом, Шемрок Роверс и Хамрун Спартанс.

Только в двух еврокампаниях горняки побеждали больше: в сезонах 2008/09(11) и 2016/17(10).

Еврокубковые сезоны Шахтера с наибольшим количеством побед