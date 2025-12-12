Лига конференций12 декабря 2025, 11:16 |
Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу
Три выигрыша теперь отделяют горняков от повторения наилучшего результата в клубной истории
Донецкий Шахтер в 8-й раз в сезоне 2025/26 одержал победу в еврокубках.
На этот раз горняки были сильнее Хамрун Спартанс из Мальты (2:0).
В текущем сезоне у Шахтера уже есть в активе победные матчи над Ильвесом, Бешикташем (дважды), Серветтом, Абердином, Брейдабликом, Шемрок Роверс и Хамрун Спартанс.
Только в двух еврокампаниях горняки побеждали больше: в сезонах 2008/09(11) и 2016/17(10).
Еврокубковые сезоны Шахтера с наибольшим количеством побед
- 11 – 2008/09: Динамо З (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер
- 10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта
- 8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)
- 8 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс
- 7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)
