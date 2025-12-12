Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу
Лига конференций
12 декабря 2025, 11:16 |
531
1

Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу

Три выигрыша теперь отделяют горняков от повторения наилучшего результата в клубной истории

12 декабря 2025, 11:16 |
531
1 Comments
Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в 8-й раз в сезоне 2025/26 одержал победу в еврокубках.

На этот раз горняки были сильнее Хамрун Спартанс из Мальты (2:0).

В текущем сезоне у Шахтера уже есть в активе победные матчи над Ильвесом, Бешикташем (дважды), Серветтом, Абердином, Брейдабликом, Шемрок Роверс и Хамрун Спартанс.

Только в двух еврокампаниях горняки побеждали больше: в сезонах 2008/09(11) и 2016/17(10).

Еврокубковые сезоны Шахтера с наибольшим количеством побед

  • 11 – 2008/09: Динамо З (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер
  • 10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта
  • 8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)
  • 8 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс
  • 7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)
По теме:
«С матча на матч ошибается». Богданов раскритиковал игрока Динамо
Не пускали на матч Динамо: стюарды не узнали травмированного игрока фиалок
ДАЙЧ: «Такого плана не було. Зинченко проделал невероятную работу»
Шахтер Донецк статистика Лига конференций Хамрун Спартанс Лига Европы Ильвес Тампере Бешикташ Серветт Абердин Брейдаблик Шемрок Роверс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Футбол | 12 декабря 2025, 09:09 3
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров

УАФ рассчитывает на поддержку диаспоры в Европе

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 21
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Футбол | 12.12.2025, 08:54
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Футбол | 11.12.2025, 14:53
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
👍🔥🧡🖤⚒️🥇🏆
Ответить
-1
Популярные новости
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 44
Футбол
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 41
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем