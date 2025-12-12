Экс-игрок Динамо: «Вообще не выглядело так, будто киевляне вышли побеждать»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины, а ныне капитан «Феникса-Мариуполя» Андрей Богданов проанализировал поражение киевлян в матче пятого тура Лиги конференций от «Фиорентины» – 1:2.

– Андрей, «Динамо» снова проиграло в футбол, но нельзя сказать, что на этот раз шансов на успех совсем не было. Какие ваши общие впечатления от игры?

– Да, проиграли, но во втором тайме – до второго гола «Фиорентины» – «Динамо» более-менее проснулось и забило прекрасный гол. Сказать, что проиграли безнадежно, нельзя. Да, дебют в еврокубках у Костюка не удался, но он только пришел в команду, так что посмотрим, как будет дальше.

– Если говорить о первом тайме, то «Динамо» аномально много владело мячом (64%) для игры в еврокубках, но этот контроль был скорее стерильным.

– Хотел бы отметить, что «Фиорентина» сейчас в очень глубоком кризисе. В чемпионате Италии они не могут выиграть, последняя победа была над «Рапидом» (3:0) в Лиге конференций, в Серии А они на последнем месте. Да, «Динамо» владело мячом, но это действительно был стерильный контроль без остроты.

Может быть, в первые минуты «Динамо» пыталось нагнетать, но потом «Фиорентина» спокойно играла, отдала контроль мяча и забила гол. Первый тайм от «Динамо» вообще не выглядел так, будто команда вышла побеждать.

– Получается, встретились две команды, которым удобнее играть вторым номером? «Динамо» действовало острее именно на контратаках.

– У «Фиорентины» есть Кин, который очень быстрый, есть Додо, который справа взламывал динамовскую бровку. Поэтому это логично. Плюс у соперника много игроков основы не играло.

Что касается «Динамо», то во втором тайме, мне кажется, «Фиорентина» как-то вальяжно вышла. Но это и заслуга киевлян, что они перехватили инициативу в начале тайма, нагнетали и забили – прекрасный гол Михайленко положил.