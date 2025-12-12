ГАСПЕРИНИ: «Еврокубки – это другой тип футбола»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с «Селтиком» (3:0) и рассказал о прогрессе Фергюсона и различиях между играми в еврокубках и Серии А.

– Победила «Фиорентина», победила «Рома», победила «Болонья» – хороший вечер для итальянского футбола.

– Да, это было необходимо. Нам это нужно. И никогда не бывает легко выигрывать на выезде на таких полях, в таких прекрасных исторических стадионах, полных зрителей. Это был отличный матч.

– Нам очень понравилась смелость, с которой вы обновили состав: пять замен, добавив свежести и динамики, с Писилли и Эль-Айнауи, с Реншем, а вперед с Эль-Шаарави и особенно Фергюсоном.

– Да, все они заслужили этого. Это момент сезона, когда нужно делать важные оценки, и делать их надо в матчах, которые имеют значение. А этот имел. Играть на таких стадионах никогда не легко, против команд, которые приходят с очень позитивными результатами. Выступления Писилли, Фергюсона и других ребят придают им уверенности и расширяют состав команды.

– Что касается Фергюсона, вы применяли метод «кнута и пряника»?

– Нет. Фергюсон в матче делал то, что недавно делал и на тренировках. Это молодой парень, нужно немного терпения. Помимо голов – второй был прекрасен – важна сама игра: интенсивность, дух, бег и способность не падать духом и показывать свои качества.

– Не будет ли риска, что в январе скажут: «Мы нашли форварда – Фергюсон», а потом не дополнят тот «шедевр», который вы строите?

– Было бы здорово, если бы так произошло. Но, как я уже сказал, это молодые игроки, которые в любой момент могут сделать прорыв и дать стабильность. Было бы хорошо. О январском трансферном рынке поговорим позже: сейчас у нас еще много важных матчей.

– В Европе нужно доминировать и физически. Вы сказали: «Мы не устали, возможно, мы устали психологически». Но в чем реальная разница с нашим чемпионатом?

– В Европе ты встречаешь команды-лидеры своих чемпионатов. Это более открытые матчи, потому что они уверены в себе, атакуют многими игроками. Это другой футбол, чем наш, где часто меньше пространства и возможностей для игры. В то же время ты сталкиваешься с очень опасными нападающими. Это другой тип футбола: не сказал бы, что легче, но он другой.

– Возвращаясь к физической форме. При таком плотном календаре сегодняшнее сообщение выглядит позитивно: вы задавали темп с самого начала. Вы в порядке?

– Иногда слишком просто говорить только о физической форме. Все зависит от многих вещей. Это не только бег: часто усталость больше нервная, чем мышечная. Иногда недооценивают соперника, иногда – как в воскресенье – сталкиваешься с очень мотивированной командой.

Считаю, что ребята хорошо подготовлены играть несколько матчей в неделю: они это показали. То, что не всегда легко, – это поддерживать на максимуме веру и мотивацию. И это часто путают с физической формой, но дело не только в ней.

– Думая о матче «Рома» – «Комо»: сможет ли выйти на поле Эль-Айнауи, который сегодня провел отличный матч?

– Наверное, узнаем завтра. Надеемся на него и на Ндику. Это было бы важно, но это зависит не только от нас. Тем не менее нам придется играть следующие матчи без двух игроков, которые сегодня показали себя очень важными. Но Писилли вырос, сыграл хорошо, и я очень рад за него. У нас есть ресурсы в команде, и мы постараемся компенсировать их отсутствие, даже если это две важные части состава.