Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортивный врач раскритиковал главного тренера Ноттингема из-за Зинченко
12 декабря 2025, 12:13 | Обновлено 12 декабря 2025, 12:23
Спортивный врач раскритиковал главного тренера Ноттингема из-за Зинченко

Дмитрий Бабелюк остался недоволен решением Шона Дайча в матче Лиги Европы против «Утрехта»

Спортивный врач раскритиковал главного тренера Ноттингема из-за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк остался недоволен решением главного тренера английского «Ноттингема» Шона Дайча в матче Лиги Европы против нидерландского «Утрехта» (2:1).

Наставник «лесников» доверил место в стартовом составе защитнику сборной Украины Александру Зинченко после того, как футболист пропустил девять поединков из-за травмы.

«Эти олдскульные тренеры не перестают удивлять. Я не понимаю, как в 2025 году при развитии спортивной науки и медицины можно выпускать игрока после двух мышечных травм сразу на полных 90 минут на позиции флангового защитника.

Сначала Мойес сделал это с Миколенко, что привело к рецидиву у Виталия. Сейчас такие же очевидные ошибки совершает Дайч.

Понимая, что Зинченко – это игрок, у которого регулярно возникают мышечные проблемы в последние сезоны; который уже дважды получал травмы в «Ноттингеме» за последние три месяца; не игравший последние шесть недель – я не представляю как можно так халатно относиться к подведению игрока к его лучшей игровой форме.

Такое вряд ли увидишь у тренеров нового поколения, того же Томаса Франка или Энцо Марески, но олды продолжают полагаться на собственные ощущения, подвергая игроков ненужной опасности рецидива.

Надеюсь, все обойдется для Саши и он вернется в свою лучшую форму, но шарашить сразу 90 минут после двух месяцев лечения – это откровенная дикуха в современном футболе высочайшего уровня», – разгневан Бабелюк.

ДАЙЧ: «Такого плана не було. Зинченко проделал невероятную работу»
Лига Европы Утрехт Ноттингем Форест Шон Дайч Александр Зинченко Дмитрий Бабелюк
Николай Тытюк Источник: Hospital Pass
