  4. Билеты на финал ЧМ-2026 стоят в 7 раз дороже, чем в 2022-м
Чемпионат мира
12 декабря 2025, 01:07 |
Болельщики требуют вернуть доступные цены

Instagram Джанни Инфантино

Цены на билеты на финал ЧМ-2026 в категории «бюджет» стартуют от 3119 фунтов (4185 долларов), сообщает BBC.

ФИФА уведомила национальные ассоциации о распределении мест на групповой этап и решающий матч. Стоимость самого доступного билета на финал выросла почти в семь раз по сравнению с ЧМ-2022, где минимальная цена составляла 450 фунтов (600 долларов).

По данным BBC, билеты на игру Англии с Хорватией 17 июня начинаются от 198 фунтов (265 долларов). Места на четвертьфиналы стоят от 507 фунтов (680 долларов), на полуфиналы — от 686 фунтов (920 долларов).

Объединение болельщиков «Футбольные болельщики Европы» заявило, что «поражено» такой ценовой политикой ФИФА и назвало ее «грабительской». Организация потребовала приостановить продажу билетов и вернуть доступность дешевых категорий, подчеркнув, что их отсутствие подрывает традиции чемпионата и игнорирует вклад фанатов.

По словам объединения, в заявочных документах 2018 года обещались билеты от 21 доллара, а полный путь до финала в самой дешевой категории оценивался в 2242 доллара. «Эти обещания давно утрачены», — заявили представители группы.

ЧМ-2026 по футболу билеты фанаты
Михаил Олексиенко Источник: BBC
