Обновлен рейтинг Золотого мяча после победы Манчестер Сити над Реалом
Лидером рейтинга остался Мбаппе
Портал GiveMeSport представил обновленный список фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года. Лидирует Килиан Мбаппе, который в форме мадридского «Реала» возглавляет гонку бомбардиров как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге.
После победы «Манчестер Сити» над «Реалом» на второе место поднялся Эрлинг Голанд. Тройку замыкает главный голеадор Бундеслиги Гарри Кейн. Между тем Ламин Ямаль опустился на пятую позицию.
Не слишком высоко в списке и действующий обладатель трофея Усман Дембеле — он лишь 13-й. Впереди француза расположились легенды мирового футбола Лионель Месси (7-е место) и Криштиану Роналду (9-я позиция).
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026
