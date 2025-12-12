Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча после победы Манчестер Сити над Реалом
Обновлен рейтинг Золотого мяча после победы Манчестер Сити над Реалом

Лидером рейтинга остался Мбаппе

Золотой мяч

Портал GiveMeSport представил обновленный список фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года. Лидирует Килиан Мбаппе, который в форме мадридского «Реала» возглавляет гонку бомбардиров как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге.

После победы «Манчестер Сити» над «Реалом» на второе место поднялся Эрлинг Голанд. Тройку замыкает главный голеадор Бундеслиги Гарри Кейн. Между тем Ламин Ямаль опустился на пятую позицию.

Не слишком высоко в списке и действующий обладатель трофея Усман Дембеле — он лишь 13-й. Впереди француза расположились легенды мирового футбола Лионель Месси (7-е место) и Криштиану Роналду (9-я позиция).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

рейтинг Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Усман Дембеле Килиан Мбаппе Педри Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
