Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Бен Джейкобс сообщил, что Руслан Малиновский покинет «Дженоа» после завершения сезона 2025/26
Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский покинет нынешнюю команду после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.
В услугах опытного 32-летнего футболиста заинтересованы «Интер» и «Ювентус», которые пристально следят за игрой украинца. Малиновский забил два гола за последние четыре игры в составе «Дженоа» и помог команде покинуть зону вылета.
После 14 туров клуб из Генуи набрал 14 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице.
Кроме того, Малиновский стал одним из главных героев сборной Украины в квалификации ЧМ-2026. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех поединках.
Руслан перебрался в чемпионат Италии в июле 2019 года – до перехода в «Дженоа» выступал в составе «Аталанты». Также играл в аренде за французский «Марсель».
