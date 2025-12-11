Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Италия
11 декабря 2025, 20:02 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:04
2778
2

Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины

Бен Джейкобс сообщил, что Руслан Малиновский покинет «Дженоа» после завершения сезона 2025/26

2 Comments
Интер и Ювентус заинтересованы в услугах одного из лидеров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский покинет нынешнюю команду после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.

В услугах опытного 32-летнего футболиста заинтересованы «Интер» и «Ювентус», которые пристально следят за игрой украинца. Малиновский забил два гола за последние четыре игры в составе «Дженоа» и помог команде покинуть зону вылета.

После 14 туров клуб из Генуи набрал 14 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице.

Кроме того, Малиновский стал одним из главных героев сборной Украины в квалификации ЧМ-2026. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех поединках.

Руслан перебрался в чемпионат Италии в июле 2019 года – до перехода в «Дженоа» выступал в составе «Аталанты». Также играл в аренде за французский «Марсель».

Николай Тытюк Источник: Бен Джейкобс
