Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 00:04 |
Снова он! Назван Лев матча после победы Украины над Азербайджаном

Признание снова досталось Руслану Малиновскому

УАФ. Руслан Малиновский

13 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D, в котором сборная Украины встретилась с Азербайджаном. Поединок прошел на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове и завершился победой украинцев со счетом 2:1.

Голы за сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Болельщиками сборной Украины Львом матча второй поединок подряд выбрали Руслана Малиновского, за которого проголосовало 55% болельщиков.

