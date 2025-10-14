Чемпионат мира14 октября 2025, 00:04 |
Снова он! Назван Лев матча после победы Украины над Азербайджаном
Признание снова досталось Руслану Малиновскому
14 октября 2025, 00:04 |
13 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D, в котором сборная Украины встретилась с Азербайджаном. Поединок прошел на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове и завершился победой украинцев со счетом 2:1.
Голы за сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
Болельщиками сборной Украины Львом матча второй поединок подряд выбрали Руслана Малиновского, за которого проголосовало 55% болельщиков.
