Наполи обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Наполи снова проиграл выездной матч в Лиге чемпионов.

В этот раз это произошло в поединке 6-го тура против Бенфики (0:2).

Это поражение стало для Наполи 5-м подряд выездным в турнире, что стало новым клубным антирекордом в ЛЧ.

Проигрышная серия Наполи в выездных матчах Лиги чемпионов (5)

2025/26, Бенфика – Наполи – 2:0

2025/26, ПСВ – Наполи – 6:2

2025/26, Манчестер Сити – Наполи – 2:0

2023/24, Барселона – Наполи – 3:1

2023/24, Реал – Наполи – 4:2