Лига чемпионов
11 декабря 2025, 12:15 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:16
Наполи обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Неаполитанцы в очередной раз проиграли выездной матч в турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи снова проиграл выездной матч в Лиге чемпионов.

В этот раз это произошло в поединке 6-го тура против Бенфики (0:2).

Это поражение стало для Наполи 5-м подряд выездным в турнире, что стало новым клубным антирекордом в ЛЧ.

Проигрышная серия Наполи в выездных матчах Лиги чемпионов (5)

  • 2025/26, Бенфика – Наполи – 2:0
  • 2025/26, ПСВ – Наполи – 6:2
  • 2025/26, Манчестер Сити – Наполи – 2:0
  • 2023/24, Барселона – Наполи – 3:1
  • 2023/24, Реал – Наполи – 4:2
Бенфика Наполи Лига чемпионов ПСВ Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
