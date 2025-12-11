Лига чемпионов11 декабря 2025, 12:15 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:16
231
0
Наполи обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Неаполитанцы в очередной раз проиграли выездной матч в турнире
Наполи снова проиграл выездной матч в Лиге чемпионов.
В этот раз это произошло в поединке 6-го тура против Бенфики (0:2).
Это поражение стало для Наполи 5-м подряд выездным в турнире, что стало новым клубным антирекордом в ЛЧ.
Проигрышная серия Наполи в выездных матчах Лиги чемпионов (5)
- 2025/26, Бенфика – Наполи – 2:0
- 2025/26, ПСВ – Наполи – 6:2
- 2025/26, Манчестер Сити – Наполи – 2:0
- 2023/24, Барселона – Наполи – 3:1
- 2023/24, Реал – Наполи – 4:2
5 - #Napoli have lost five consecutive away games for the first time in their history in the UEFA Champions League/European Cup. Fatigue.#UCL #BenficaNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2025
