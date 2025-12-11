Микель АРТЕТА: «Вы можете увидеть, как мы все его любим»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над бельгийским «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это действительно позитивный вечер, и я думаю, что очень трудно выиграть на выезде в Лиге чемпионов. Мы сделали это, несмотря на много отсутствующих игроков, особенно в защите, и даже утром мы потеряли еще двух игроков. Мне нравится, как команда отреагировала на это, коллективно, индивидуально, например, то, что сделал Кристиан Норгаард, говорит о том, насколько он улучшает нас всех своим поведением, своей преданностью, тем, как он готовится и как играет. Да, в целом это был очень позитивный вечер.

Я очень рад за Жезуса, думаю, вы видите, как сильно мы все его любим. Это был очень-очень тяжелый и долгий путь. В течение 11 месяцев он боролся с очередной тяжелой травмой, и видеть его снова с той улыбкой, с той энергией и с тем качеством в его первом матче с нами – это что-то действительно впечатляющее, и мы все очень рады за него.

Он играет важную роль в сезоне, особенно если он продолжит играть так, как сейчас, и с такой же энергией, которую он вкладывает в тренировки. Я думаю, что он приносит что-то особенное, и я был очень рад это видеть, а также за него, за то, что его уверенность растет, за то, что его чувствуют его товарищи по команде, ведь некоторые из них раньше с ним не играли. Итак, Габи обладает действительно особым качеством, благодаря которому он внезапно объединяет всех вокруг себя, и это то, что нам как команде нужно, и это сделает нас лучше.

Мадуэке забил невероятный гол. Когда вы говорите об индивидуальном качестве, индивидуальных действиях, магическом моменте, то это именно то. Игрок, который способен подобрать мяч так далеко, обыграть соперников и завершить атаку с таким качеством и силой, как он это сделал. То же самое касается и Мартинелли. Я думаю, что на этом уровне, если ты хочешь выигрывать матчи, тебе нужны игроки, которые могут выйти на первый план и сделать что-то особенное. Поэтому я очень счастлив, потому что теперь у нас есть несколько игроков, которые вернулись в линию нападения, и можно увидеть, насколько мы стали лучше. Речь идет о стабильности, поэтому любой игрок, который играет в центре, имеет такой же пример. Нам нужно иметь эти стандарты и играть стабильно. Это не одна игра, это две игры, три игры. Можете ли вы сделать это десять игр подряд, каждые три дня, и это тот уровень, которого мы должны достичь.

Сака и Мадуэке? У них обоих разные качества, и это прекрасно, потому что они нам понадобятся. Мы играем каждые три дня, и игроки с такой свежестью и задором, которые понимают, что должны играть на таком уровне, и это стандарт, который мы установили, — это действительно хорошо.

Это то, чего ты хочешь сразу после поражения, выиграть матч, и то, как они это сделали, особенно когда мы снова потеряли еще двух игроков... Это показывает, насколько мы стабильны, стандарты, которые мы устанавливаем для себя, и способность команды выигрывать разными способами. Сегодня, я думаю, был хороший пример этого.

Дебют Салмона? Ну, эта мысль появилась еще вчера, учитывая, что нам пришлось выпустить на поле Кристиана Ньоргарда, мы должны были хорошо это обдумать, потому что играли против очень сильной команды, которая имела отличные результаты в Лиге чемпионов на своем поле, но мы знали, что в какой-то момент нам придется его выпустить. Поэтому он был готов, он был подготовлен, он может играть как центральный защитник или как крайний защитник, и я очень доволен. Он такой молодой, ему еще 16, а он играет в Лиге чемпионов. Да, это был замечательный вечер и для него.

Это замечательно, это то, чего мы хотим. Именно поэтому мы так много работаем, и все в академии вкладывают столько энтузиазма и труда. И в течение длительного времени ты должен готовить эти таланты. Поэтому спасибо им, потому что когда мы в них нуждаемся, они там, они готовы играть. Так что это замечательно.

Ожидал ли я выиграть 6 матчей из 6? Нет, и, пожалуй, также, оглядываясь назад, все игроки тоже. Но это показывает наш уровень, и это были очень разные игры. Это совсем другая игра, чем та, что была с «Баварией», или та, что мы играли в Бильбао, или те, что мы играли дома, но это хорошо, команда может адаптироваться к любым условиям. И это также добавит уверенности, что мы можем прийти на этот стадион и снова выиграть, и это что-то замечательное».