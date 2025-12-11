Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Кварцяный спрогнозировал точный счет матча Фиорентина – Динамо
Лига конференций
11 декабря 2025, 19:04 |
Кварцяный спрогнозировал точный счет матча Фиорентина – Динамо

Известный тренер считает, что «фиалки» победят

УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный спрогнозировал счет матча между киевским «Динамо» и итальянской «Фиорентиной».

«Думаю, что Фиорентина победит со счетом 3:1», – отметил Виталий Кварцяный.

«Фиорентина» сыграет против «Динамо» в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26.

«Динамо» сейчас идет 27-м в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, имея в активе три очка. «Фиорентина» имеет на три пункта больше и занимает 17-е место, что позволяет играть в плей-офф.

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
