Кварцяный спрогнозировал точный счет матча Фиорентина – Динамо

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный спрогнозировал счет матча между киевским «Динамо» и итальянской «Фиорентиной».

«Думаю, что Фиорентина победит со счетом 3:1», – отметил Виталий Кварцяный.

«Фиорентина» сыграет против «Динамо» в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций 2025/26.

«Динамо» сейчас идет 27-м в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, имея в активе три очка. «Фиорентина» имеет на три пункта больше и занимает 17-е место, что позволяет играть в плей-офф.