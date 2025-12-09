ФОТО. 5 минут проверки. Почему рефери отменил гол Ливерпуля в ворота Интера
После просмотра VAR судья нашел игру рукой от Экитике в момент скидки на Конате
9 декабря главный арбитр матч шестого тура Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль отменил гол Ибраима Конате в ворота нерадзурри.
Конате отличился на 32-й минуте встречи после розыгрыша углового. На Ибраима головой скинул Уго Экитике, из-за которого и не был засчитан мяч
Рефери пять минут проверял гол с помощью VAR и все же нашел игру рукой от Экитике в момент передачи на Конате [видео момента].
Интер и Ливерпуль начали противостояние 9 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.
