9 декабря главный арбитр матч шестого тура Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль отменил гол Ибраима Конате в ворота нерадзурри.

Конате отличился на 32-й минуте встречи после розыгрыша углового. На Ибраима головой скинул Уго Экитике, из-за которого и не был засчитан мяч

Рефери пять минут проверял гол с помощью VAR и все же нашел игру рукой от Экитике в момент передачи на Конате [видео момента].

Интер и Ливерпуль начали противостояние 9 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.

ФОТО. 5 минут проверки. Почему рефери отменил гол Ливерпуля в ворота Интера?

