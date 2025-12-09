ФОТО. 5 минут проверки. Почему рефери отменил гол Ливерпуля в ворота Интера?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 22:53 | Обновлено 09 декабря 2025, 22:57
После просмотра VAR судья нашел игру рукой от Экитике в момент скидки на Конате

Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря главный арбитр матч шестого тура Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль отменил гол Ибраима Конате в ворота нерадзурри.

Конате отличился на 32-й минуте встречи после розыгрыша углового. На Ибраима головой скинул Уго Экитике, из-за которого и не был засчитан мяч

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери пять минут проверял гол с помощью VAR и все же нашел игру рукой от Экитике в момент передачи на Конате [видео момента].

Интер и Ливерпуль начали противостояние 9 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бавария – Спортинг – 3:1. 17-летний талант снова забил в ЛЧ. Видео голов
Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Ибраима Конате Уго Экитике фото VAR Ливерпуль Интер Милан Интер - Ливерпуль Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
