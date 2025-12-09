Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
9 декабря греческий Олимпиакос переиграл команду Кайрат Алматы в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча прошла на стадионе в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол был забит на 73-й минуте – отличился Желсон Мартинш. Ассист на него отдал Мехди Тареми.
Коллективы играли под закрытой крыше из-за сильного холода – -22°C.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук просидел весь матч на скамейке для запасных.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря
Кайрат Алматы (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1
Гол: Мартинш, 73
Видеообзор матча
События матча
