9 декабря греческий Олимпиакос переиграл команду Кайрат Алматы в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит на 73-й минуте – отличился Желсон Мартинш. Ассист на него отдал Мехди Тареми.

Коллективы играли под закрытой крыше из-за сильного холода – -22°C.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук просидел весь матч на скамейке для запасных.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Кайрат Алматы (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1

Гол: Мартинш, 73

