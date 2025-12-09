Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Кайрат
09.12.2025 17:30 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 22:37 |
696
0

Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

09 декабря 2025, 22:37 |
696
0
Кайрат – Олимпиакос – 0:1. Под закрытой крышей в -22°C. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря греческий Олимпиакос переиграл команду Кайрат Алматы в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол был забит на 73-й минуте – отличился Желсон Мартинш. Ассист на него отдал Мехди Тареми.

Коллективы играли под закрытой крыше из-за сильного холода – -22°C.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук просидел весь матч на скамейке для запасных.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Кайрат Алматы (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1

Гол: Мартинш, 73

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Олимпиакос Пирей), асcист Мехди Тареми.
По теме:
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бавария – Спортинг – 3:1. 17-летний талант снова забил в ЛЧ. Видео голов
ФОТО. 5 минут проверки. Почему рефери отменил гол Ливерпуля в ворота Интера
Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Желсон Мартинш Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Футбол | 09 декабря 2025, 22:36 0
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09 декабря 2025, 09:34 4
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Футбол | 09.12.2025, 14:54
Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
Салах уйдет. 7 вариантов, кем Ливерпулю его заменить
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09.12.2025, 11:59
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51
Бокс
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут: Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем