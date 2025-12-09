Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Яремчук не играл, но Олимпиакос победил
Новый тур основного этапа Лиги чемпионов открылся матчем аутсайдеров между Кайратом и Олимпиакосом.
Греческая команда сумела на выезде победить со счетом 1:0 благодаря голу во втором тайме.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел игру в запасе.
Олимпиакос набирает 5 очков и пока что поднимается на 26-е место. До зоны плей-офф лишь один пункт.
У Кайрата 1 балл и предпоследняя позиция.
Основной этап Лиги чемпионов. 6-й тур
Кайрат – Олимпиакос 0:1
Гол: Мартинс, 73
Кайрат: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мачадо, Глейзер, Байбек (Кассабулат, 82), Мринский, Рикардиньо (Жоржиньо, 46), Зария (Громыко, 46), Фильо (Станойев, 82)
Олимпиакос: Цолакис, Родиней, Бьянконе, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе (Гарсия, 84), Чикиньо (Тареми, 62), Поденсе (Стрефецца, 62), Мартинс, Эль-Кааби
События матча
