Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка

Новый тур основного этапа Лиги чемпионов открылся матчем аутсайдеров между Кайратом и Олимпиакосом.

Греческая команда сумела на выезде победить со счетом 1:0 благодаря голу во втором тайме.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел игру в запасе.

Олимпиакос набирает 5 очков и пока что поднимается на 26-е место. До зоны плей-офф лишь один пункт.

У Кайрата 1 балл и предпоследняя позиция.

Основной этап Лиги чемпионов. 6-й тур

Кайрат – Олимпиакос 0:1

Гол: Мартинс, 73

Кайрат: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мачадо, Глейзер, Байбек (Кассабулат, 82), Мринский, Рикардиньо (Жоржиньо, 46), Зария (Громыко, 46), Фильо (Станойев, 82)

Олимпиакос: Цолакис, Родиней, Бьянконе, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе (Гарсия, 84), Чикиньо (Тареми, 62), Поденсе (Стрефецца, 62), Мартинс, Эль-Кааби