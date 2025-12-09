Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Лига Чемпионов
Кайрат
09.12.2025 17:30 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:12
636
1

Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка

Яремчук не играл, но Олимпиакос победил

09 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:12
636
1 Comments
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тур основного этапа Лиги чемпионов открылся матчем аутсайдеров между Кайратом и Олимпиакосом.

Греческая команда сумела на выезде победить со счетом 1:0 благодаря голу во втором тайме.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел игру в запасе.

Олимпиакос набирает 5 очков и пока что поднимается на 26-е место. До зоны плей-офф лишь один пункт.

У Кайрата 1 балл и предпоследняя позиция.

Основной этап Лиги чемпионов. 6-й тур

Кайрат – Олимпиакос 0:1
Гол: Мартинс, 73

Кайрат: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мачадо, Глейзер, Байбек (Кассабулат, 82), Мринский, Рикардиньо (Жоржиньо, 46), Зария (Громыко, 46), Фильо (Станойев, 82)

Олимпиакос: Цолакис, Родиней, Бьянконе, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе (Гарсия, 84), Чикиньо (Тареми, 62), Поденсе (Стрефецца, 62), Мартинс, Эль-Кааби

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Олимпиакос Пирей), асcист Мехди Тареми.
По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Они – храбрый соперник»
Интер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Олимпиакос Пирей Кайрат Алматы Роман Яремчук
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08 декабря 2025, 19:49 4
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной

Стартовала продажа билетов на матч с «Вересом»

Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09 декабря 2025, 18:32 9
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона

Авторитетный тренер считает, что киевляне не смогут догнать лидеров

Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Андриевского? Нельзя сказать, чья это вина»
Футбол | 09.12.2025, 19:39
Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Андриевского? Нельзя сказать, чья это вина»
Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Андриевского? Нельзя сказать, чья это вина»
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Футбол | 08.12.2025, 21:39
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Проти Кайрата могли й випустити
Ответить
0
Популярные новости
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем