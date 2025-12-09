Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Кайрат Алматы

Для казахской команды сезон в Лиге чемпионов проходит не слишком удачно. После 5 туров турнира «Кайрат» набрал всего 1 балл (благодаря ничьей 0:0 против «Пафоса»), который позволяет ему находиться на предпоследнем, 35 ​​месте общей таблицы. За 3 раунда до завершения основного этапа казахи отстают от зоны плей-офф на 5 зачетных пунктов.

Сезон национального чемпионата для «Кайрата» завершился еще в октябре. Клуб набрал 59 очков за 26 матчей турнира и стал чемпионом Казахстана.

Олимпиакос

Греки оторвались от «Кайрата» совсем немного – после 5 матчей в Лиге чемпионов на балансе команды есть 2 балла (благодаря ничьим с «Пафосом» и «ПСВ»), позволяющим ей находиться на 33-й позиции общей турнирной таблицы. 4 очка отделяют «Олимпиакос» от места в топ-24.

На национальной арене все гораздо лучше – после 13 туров чемпионата Греции клуб получил 34 балла, благодаря которым занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайших конкурентов на 2 очка. За 3 матча кубка «Олимпиакос» одержал 3 победы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались в очных играх между собой.

Интересные факты

«Олимпиакос» победил в 4/5 последних выездных поединках.

В предыдущих 4-х играх «Кайрат» не одержал ни одной победы. На счету команды 2 поражения и 2 ничьи.

В последних 5/6 матчах «Олимпиакоса» были забиты 3 и более голов.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.55 для Кайрата и 1.54 для Олимпиакоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.