Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Кайрат
09.12.2025 17:30 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 10:23 |
423
0

Кайрат – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 9 декабря в 17:30 по Киеву

09 декабря 2025, 10:23 |
423
0
Кайрат – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Олимпиакос

Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Кайрат Алматы

Для казахской команды сезон в Лиге чемпионов проходит не слишком удачно. После 5 туров турнира «Кайрат» набрал всего 1 балл (благодаря ничьей 0:0 против «Пафоса»), который позволяет ему находиться на предпоследнем, 35 ​​месте общей таблицы. За 3 раунда до завершения основного этапа казахи отстают от зоны плей-офф на 5 зачетных пунктов.

Сезон национального чемпионата для «Кайрата» завершился еще в октябре. Клуб набрал 59 очков за 26 матчей турнира и стал чемпионом Казахстана.

Олимпиакос

Греки оторвались от «Кайрата» совсем немного – после 5 матчей в Лиге чемпионов на балансе команды есть 2 балла (благодаря ничьим с «Пафосом» и «ПСВ»), позволяющим ей находиться на 33-й позиции общей турнирной таблицы. 4 очка отделяют «Олимпиакос» от места в топ-24.

На национальной арене все гораздо лучше – после 13 туров чемпионата Греции клуб получил 34 балла, благодаря которым занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайших конкурентов на 2 очка. За 3 матча кубка «Олимпиакос» одержал 3 победы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались в очных играх между собой.

Интересные факты

  • «Олимпиакос» победил в 4/5 последних выездных поединках.
  • В предыдущих 4-х играх «Кайрат» не одержал ни одной победы. На счету команды 2 поражения и 2 ничьи.
  • В последних 5/6 матчах «Олимпиакоса» были забиты 3 и более голов.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.55 для Кайрата и 1.54 для Олимпиакоса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Кайрат
9 декабря 2025 -
17:30
Олимпиакос Пирей
Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Энцо МАРЕСКА: «В Челси все может измениться во время трансферного окна»
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
Коуч Барселоны: «Мой внук – болельщик Айнтрахта»
Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Футбол | 09 декабря 2025, 03:33 2
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ

Игра запланирована на 26 июня

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08.12.2025, 14:34
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 09.12.2025, 09:22
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 11
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем