Диего СИМЕОНЕ: «Они – храбрый соперник»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского «ПСВ»:

«Они являются храбрым соперником, как дома, так и на выезде. Учитывая, что я знаком с их тренером по другим командам, могу сказать, что он играет в очень атакующий, ориентированный на владение мячом стиль, с игроками, которые меняют позиции. Он проводит отличный сезон, они не проигрывали с сентября. Больше нечего добавить».

Матч «ПСВ» – «Атлетико» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.