Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года
На этот раз «волки» уступили дома Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон впервые с 1982 проиграл в 8 матчах АПЛ подряд.
Очередной неудачей для «волков» стал поединок 15 тура, в котором они на своем поле уступили Манчестер Юнайтед со счетом 1:4.
Таким образом, Вулверхэмптон продлил свою проигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей, чего не происходило с командой 43 года.
Проигрышная серия Вулверхэмптона в АПЛ (8)
- Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
- Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
- Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
- Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2
- Челси – Вулверхэмптон – 3:0
- Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0
- Вулверхэмптон – Бернли – 2:3
- Сандерленд – Вулверхэмптон – 2:0
А если учесть и проигрышный поединок Кубка английской лиги против Челси (3:4), то серия Вулверхэмптона из одних поражений составляет уже 9 игр во всех турнирах.
Wolves lose eight consecutive league games for the first time since February 1982. 😬 https://t.co/1u8QIBsQRn— Squawka (@Squawka) December 8, 2025
