Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года

Вулверхэмптон впервые с 1982 проиграл в 8 матчах АПЛ подряд.

Очередной неудачей для «волков» стал поединок 15 тура, в котором они на своем поле уступили Манчестер Юнайтед со счетом 1:4.

Таким образом, Вулверхэмптон продлил свою проигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей, чего не происходило с командой 43 года.

Проигрышная серия Вулверхэмптона в АПЛ (8)

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0

Вулверхэмптон – Бернли – 2:3

Сандерленд – Вулверхэмптон – 2:0

А если учесть и проигрышный поединок Кубка английской лиги против Челси (3:4), то серия Вулверхэмптона из одних поражений составляет уже 9 игр во всех турнирах.