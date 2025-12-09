Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года
Англия
09 декабря 2025, 11:04 | Обновлено 09 декабря 2025, 11:22
69
0

Вулверхэмптон проиграл 8 матчей подряд в АПЛ впервые с 1982 года

На этот раз «волки» уступили дома Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Вулверхэмптон впервые с 1982 проиграл в 8 матчах АПЛ подряд.

Очередной неудачей для «волков» стал поединок 15 тура, в котором они на своем поле уступили Манчестер Юнайтед со счетом 1:4.

Таким образом, Вулверхэмптон продлил свою проигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей, чего не происходило с командой 43 года.

Проигрышная серия Вулверхэмптона в АПЛ (8)

  • Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
  • Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
  • Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
  • Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2
  • Челси – Вулверхэмптон – 3:0
  • Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0
  • Вулверхэмптон – Бернли – 2:3
  • Сандерленд – Вулверхэмптон – 2:0

А если учесть и проигрышный поединок Кубка английской лиги против Челси (3:4), то серия Вулверхэмптона из одних поражений составляет уже 9 игр во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Астон Вилла Кристал Пэлас Челси Фулхэм Бернли Сандерленд статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
