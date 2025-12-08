Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги уволил ассистента тренера
Украина. Первая лига
08 декабря 2025, 23:08 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:10
Александра Мандзюк покинул «Подолье»

ФК Подолье. Александр Мандзюк (справа)

Клуб Первой лиги «Подолье» официально объявил об увольнении помощника главного тренера – Александра Мандзюка.

«Клуб выражает искреннюю благодарность ассистенту главного тренера Александру Мандзюку за профессиональную работу, преданность команде и весомый вклад в развитие клуба.

Его энергия, характер и ежедневный труд помогали нашим игрокам расти и двигаться вперёд.

Желаем Александру новых побед, реализации идей и вдохновения на дальнейшем тренерском пути», – написала пресс-служба.

Мандзюк занимал должность помощника с начала сезона 2019/20. До этого на протяжении года Александр работал главным тренером молодёжной команды из Хмельницкого.

На зимний перерыв «Подолье» ушло на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги (14 очков).

Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Мандзюк
Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
