ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги уволил ассистента тренера

Клуб Первой лиги «Подолье» официально объявил об увольнении помощника главного тренера – Александра Мандзюка.

«Клуб выражает искреннюю благодарность ассистенту главного тренера Александру Мандзюку за профессиональную работу, преданность команде и весомый вклад в развитие клуба.

Его энергия, характер и ежедневный труд помогали нашим игрокам расти и двигаться вперёд.

Желаем Александру новых побед, реализации идей и вдохновения на дальнейшем тренерском пути», – написала пресс-служба.

Мандзюк занимал должность помощника с начала сезона 2019/20. До этого на протяжении года Александр работал главным тренером молодёжной команды из Хмельницкого.

На зимний перерыв «Подолье» ушло на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги (14 очков).