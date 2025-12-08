ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги уволил ассистента тренера
Александра Мандзюк покинул «Подолье»
Клуб Первой лиги «Подолье» официально объявил об увольнении помощника главного тренера – Александра Мандзюка.
«Клуб выражает искреннюю благодарность ассистенту главного тренера Александру Мандзюку за профессиональную работу, преданность команде и весомый вклад в развитие клуба.
Его энергия, характер и ежедневный труд помогали нашим игрокам расти и двигаться вперёд.
Желаем Александру новых побед, реализации идей и вдохновения на дальнейшем тренерском пути», – написала пресс-служба.
Мандзюк занимал должность помощника с начала сезона 2019/20. До этого на протяжении года Александр работал главным тренером молодёжной команды из Хмельницкого.
На зимний перерыв «Подолье» ушло на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги (14 очков).
