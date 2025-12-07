Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 16:40 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:42
117
0

7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги

Колаж sport.ua

7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» примет «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все яркие моменты встречи доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Видеотрансляцию поединка проводит телеканал УПЛ ТВ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд весьма привлекательными коэффициентами: 5.00 на «Рух», 3.39 на ничью и 1.83 на «Полесье». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Полесье Житомир
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
