Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье
7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» примет «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».
Все яркие моменты встречи доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.
Видеотрансляцию поединка проводит телеканал УПЛ ТВ.
