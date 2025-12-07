7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» примет «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Полесье

Видеотрансляцию поединка проводит телеканал УПЛ ТВ.

